Акапулько. Де Минаур выиграл самый крупный титул в карьере

Состоялся финальный поединок на хардовом турнире ATP 500 в Акапулько.

В матче за титул восьмой сеяный австралиец Алекс де Минаур (№22 ATP) в трех партиях переиграл седьмого номера посева Томми Пола (№23 ATP).

Акапулько. Финал

Алекс де Минаур (Австралия) – Томми Пол (США) – 3:6, 6:4, 6:1

Австралиец выиграл седьмой трофей ATP в карьере. Для него это самый крупный титул в карьере. С понедельника он вернется в топ-20 мирового рейтинга.

Томми Пол также вернется в первую двадцатку.