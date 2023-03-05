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ATP
05 марта 2023, 09:27 |
67
0

Акапулько. Де Минаур выиграл самый крупный титул в карьере

В матче за титул австралиец переиграл Томми Пола

05 марта 2023, 09:27 |
67
0
Акапулько. Де Минаур выиграл самый крупный титул в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Состоялся финальный поединок на хардовом турнире ATP 500 в Акапулько.

В матче за титул восьмой сеяный австралиец Алекс де Минаур (№22 ATP) в трех партиях переиграл седьмого номера посева Томми Пола (№23 ATP).

Акапулько. Финал
Алекс де Минаур (Австралия) – Томми Пол (США) – 3:6, 6:4, 6:1

Австралиец выиграл седьмой трофей ATP в карьере. Для него это самый крупный титул в карьере. С понедельника он вернется в топ-20 мирового рейтинга.

Томми Пол также вернется в первую двадцатку.

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Алекс де Минаур Томми Пол ATP Акапулько
Источник Sport.ua
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