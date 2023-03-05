ATP05 марта 2023, 09:27 |
67
0
Акапулько. Де Минаур выиграл самый крупный титул в карьере
В матче за титул австралиец переиграл Томми Пола
05 марта 2023, 09:27 |
67
0
Состоялся финальный поединок на хардовом турнире ATP 500 в Акапулько.
В матче за титул восьмой сеяный австралиец Алекс де Минаур (№22 ATP) в трех партиях переиграл седьмого номера посева Томми Пола (№23 ATP).
Акапулько. Финал
Алекс де Минаур (Австралия) – Томми Пол (США) – 3:6, 6:4, 6:1
Австралиец выиграл седьмой трофей ATP в карьере. Для него это самый крупный титул в карьере. С понедельника он вернется в топ-20 мирового рейтинга.
Томми Пол также вернется в первую двадцатку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 марта 2023, 19:51 0
Лондонцы вырвали победу у «черно-красных»
Футбол | 04 марта 2023, 20:50 0
Лондонцы проигрывали 0:2, но одержали победу
Футбол | 04.03.2023, 15:56
Теннис | 05.03.2023, 04:25
Футбол | 05.03.2023, 09:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.03.2023, 19:01 22
03.03.2023, 21:57 18
04.03.2023, 17:35 74
04.03.2023, 18:55 53
03.03.2023, 21:00 8
03.03.2023, 18:24 1
03.03.2023, 09:20 9
Теннис