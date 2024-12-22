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Франция
22 декабря 2024, 02:59 | Обновлено 22 декабря 2024, 03:01
15
0

Кале - Страсбург - 0:3. Ассист от Соболя. Видео голов и обзор матча

Во Франции состоялись кубковые матчи 1/32 финала

22 декабря 2024, 02:59 | Обновлено 22 декабря 2024, 03:01
15
0
Кале - Страсбург - 0:3. Ассист от Соболя. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Франции между командами «Кале» и «Страсбург».

С первых минут на поле появился украинский защитник Эдуард Соболь, который в итоге отметился результативным действием.

Благодаря голевому пасу Эдуарда полузащитник «Страсбурга» Андре Сантос открыл счет в матче.

Соболя заменили на 70-й минуте, после чего игроки «Страсбурга» забили еще дважды.

Кубок Франції. 1/32 фіналу. 21 грудня.

РК Кале – Страсбург – 0:3

Голи: Сантос, 57, Мара, 73, 89

Видео голов и обзор матча

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Кубок Франции по футболу Страсбург Эдуард Соболь видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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