Франция22 декабря 2024, 02:59 | Обновлено 22 декабря 2024, 03:01
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Кале - Страсбург - 0:3. Ассист от Соболя. Видео голов и обзор матча
Во Франции состоялись кубковые матчи 1/32 финала
22 декабря 2024, 02:59 | Обновлено 22 декабря 2024, 03:01
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21 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Франции между командами «Кале» и «Страсбург».
С первых минут на поле появился украинский защитник Эдуард Соболь, который в итоге отметился результативным действием.
Благодаря голевому пасу Эдуарда полузащитник «Страсбурга» Андре Сантос открыл счет в матче.
Соболя заменили на 70-й минуте, после чего игроки «Страсбурга» забили еще дважды.
Кубок Франції. 1/32 фіналу. 21 грудня.
РК Кале – Страсбург – 0:3
Голи: Сантос, 57, Мара, 73, 89
Видео голов и обзор матча
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