Кале - Страсбург - 0:3. Ассист от Соболя. Видео голов и обзор матча

21 декабря состоялся матч 1/32 финала Кубка Франции между командами «Кале» и «Страсбург».

С первых минут на поле появился украинский защитник Эдуард Соболь, который в итоге отметился результативным действием.

Благодаря голевому пасу Эдуарда полузащитник «Страсбурга» Андре Сантос открыл счет в матче.

Соболя заменили на 70-й минуте, после чего игроки «Страсбурга» забили еще дважды.

Кубок Франції. 1/32 фіналу. 21 грудня.

РК Кале – Страсбург – 0:3

Голи: Сантос, 57, Мара, 73, 89

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