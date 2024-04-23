Цуренко проиграла на старте супертурнира в Мадриде

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№41 WTA) проиграла на старте турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Соперницей украинки в матче первого раунда была Александра Эала из Филиппин (№170 WTA).

Мадрид. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Александра Эала (Филиппины) – 6:2, 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток. Для 18-летней филиппинки это вторая победа в основной сетке в WTA-туре. Александра – чемпионка юниорского US Open 2022, на взрослом уровне выиграла 4 турнира ITF.

В следующем раунде Эала сразится с румынкой Сораной Кырстей (№30 WTA).

В прошлом году Леся дошла до третьего раунда основы, что стало ее лучшим результатом на этом турнире.

Отметим, что во второго раунда в Мадриде начнут свои выступления Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.