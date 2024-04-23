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  4. Цуренко проиграла на старте супертурнира в Мадриде
WTA
23 апреля 2024, 14:34 | Обновлено 23 апреля 2024, 15:00
1504
11

Цуренко проиграла на старте супертурнира в Мадриде

Александра Эала из Филиппин обыграла Лесю в трех сетах

23 апреля 2024, 14:34 | Обновлено 23 апреля 2024, 15:00
1504
11
Цуренко проиграла на старте супертурнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№41 WTA) проиграла на старте турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Соперницей украинки в матче первого раунда была Александра Эала из Филиппин (№170 WTA).

Мадрид. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Александра Эала (Филиппины) – 6:2, 4:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток. Для 18-летней филиппинки это вторая победа в основной сетке в WTA-туре. Александра – чемпионка юниорского US Open 2022, на взрослом уровне выиграла 4 турнира ITF.

В следующем раунде Эала сразится с румынкой Сораной Кырстей (№30 WTA).

В прошлом году Леся дошла до третьего раунда основы, что стало ее лучшим результатом на этом турнире.

Отметим, что во второго раунда в Мадриде начнут свои выступления Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

По теме:
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WTA Мадрид Леся Цуренко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 11
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Stanislav Matusevych
Звичайно, у поточній формі Лесі її просто обов'язково потрібно було запрошувати на КБДК. Ще один доказ "блискучої" роботи по підготовці до матчу Фонду Еліни. Ясна річ, кидатися лайном у федерацію було значно простіше, ніж самим якісно попрацювати.
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+3
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Alehandro
Неочікувано. Хоча, на захист Лесі, суперниця виявилась зовсім не простою, добре чіплялась за м"ячі
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+1
u6464u
спорт.юа себе зраджує , що за заголовок, потрібно писати Цуренко програла будучому першому номеру рейтинга WTA )))
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0
RomeoBoss
Я в шоці Лесюня програла 170 ракетці,це жах!
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0
Vlad Holl
Леся , ти про що думаєш коли виходиш на корт ? Філіпінкам ще не програвали . 
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0
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Андрій Заліщук
ідеальний початок тенісного тижня, Завацька, Снігур, Цуренко уже мінуснулись
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-1
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Eugenii Skrypka
Молодець!!!
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-2
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