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  4. Калинина второй год подряд проиграла в стартовом матче в Мадриде
WTA
26 апреля 2024, 17:05 | Обновлено 26 апреля 2024, 17:10
438
3

Калинина второй год подряд проиграла в стартовом матче в Мадриде

Ангелина в трех сетах уступила американке Кэролайн Доулхайд

26 апреля 2024, 17:05 | Обновлено 26 апреля 2024, 17:10
438
3
Калинина второй год подряд проиграла в стартовом матче в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда украинка уступила Кэролайн Доулхайд из США (№56 WTA).

Мадрид. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 7:6(6), 2:6, 3:6

Это была 1-я встреча теннисисток. Ангелина в третий раз выступала в Мадриде: в 2022-м она дошла здесь до 1/4 финала, в 2023-м – уступила Майар Шериф в первом для себя поединке.

В следующем раунде Доулхайд сразится с Чжэн Циньвень (№8 WTA) или Юлией Путинцевой (№50 WTA). Кэролайн в этом сезоне впервые выиграла матч основной сетки в Мадриде.

Ранее в третий раунд пробилась Даяна Ястремская.

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WTA Мадрид Ангелина Калинина Кэролайн Доулхайд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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C.Пеклов
в вирішальному сеті повела  3-2.а потім якось захвилювалася і програла 4 гейми поспіль.Психологія наше все...
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-1
Nba37
Вообще провальный турнир в Мадриде, ясное дело, что Калинина не защитит очки в Риме и упадёт в рейтинге 
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-1
Stanislav Matusevych
Мадрид - просто якесь прокляте місце для українок. Зрозуміло, що далі третього кола шансів у кожної пройти було мінімум, але що туди дійде лише Даяна, стало неприємною несподіванкою. Зрозуміло, що й Ястремська там і зупиниться.
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-3
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