Калинина второй год подряд проиграла в стартовом матче в Мадриде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго раунда украинка уступила Кэролайн Доулхайд из США (№56 WTA).

Мадрид. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 7:6(6), 2:6, 3:6

Это была 1-я встреча теннисисток. Ангелина в третий раз выступала в Мадриде: в 2022-м она дошла здесь до 1/4 финала, в 2023-м – уступила Майар Шериф в первом для себя поединке.

В следующем раунде Доулхайд сразится с Чжэн Циньвень (№8 WTA) или Юлией Путинцевой (№50 WTA). Кэролайн в этом сезоне впервые выиграла матч основной сетки в Мадриде.

Ранее в третий раунд пробилась Даяна Ястремская.