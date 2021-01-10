Мариуполь — Слован — 1:3. Видео голов и обзор матча

В первом контрольном поединке на учебно-тренировочном сборе в Турции «Мариуполь» проиграл чешскому «Словану» со счетом 1:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Мариуполь» — «Слован» Либерец — 1:3
Голы: Рондич, 3, Микула, 30, Карафьят, 33 — Очеретько, 43
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Источник — ФК Мариуполь
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