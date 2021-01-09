Мариуполь проиграл Словану в контрольном матче

Команда Остапа Маркевича находится на сборах в Турции

  • 09.01.2021 17:22
  • 1503 просмотра
  • 1 комментарий
Мариуполь проиграл Словану в контрольном матче
© ФК Мариуполь

Лишь вчера, 8 января «Мариуполь» прибыл на тренировочный сбор в Турцию. А уже сегодня команда Остапа Маркевича провела первый контрольный матч – против чешского «Слована» из Либереца.

Азовцы потерпели поражение со счетом 1:3. Гол престижа на счету Олега Очеретько.

«Мариуполь» - «Слован» - 1:3
Голы: ? 3 (0:1), ? 30 (0:2), ? 33 (0:3), Очеретько 43 (1:3).

«Мариуполь» 1-й тайм: Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Драмбаев, Чех (Петерман, 38), Очеретько, Бондаренко, Кащук, Мишнев, Сикан

2-й тайм: Кудрик, Меличенко, Муравский, Сагуткин, Стасюк, Петерман, Кулиев, Доброхотов, Топалов, Горбунов, Кулаков

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 09.01.2021 18:04
    0
    Слован приличный соперник, в чемпионате Чехии в группе лидеров идёт.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 09.01.2021 18:04
    0
    Слован приличный соперник, в чемпионате Чехии в группе лидеров идёт.
    Ссылка
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