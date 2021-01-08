Мариуполь прибыл на сбор в Турцию

Поздно вечером в четверг, 7-го января, преодолев маршрут Мариуполь — Запорожье — Стамбул — Анталия, делегация «Мариуполя» прибыла в отельный комплекс Asteria Kremlin Palace, который расположен в поселке Кунду (13 км от Анталии).

Именно здесь украинская команда будет готовиться к весенней части сезона. На территории отельного комплекса есть три тренировочных поля с натуральным газоном, современный тренажерный зал и SPA-центр.

В пятницу, 8-го января, азовцы приступили к тяжелой тренировочной работе. А 9-го января подопечные Остапа Маркевича проведут первый спарринг. Соперником «Мариуполя» станет «Слован» из Чехии.