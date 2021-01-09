Тренер ФК Львов: «Ищем 3-4 новых игроков. Нужно точечное усиление»

Наставник Виталий Шумский рассказал о выходе команды из отпуска

  • 09.01.2021 23:14
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Тренер ФК Львов: «Ищем 3-4 новых игроков. Нужно точечное усиление»
© pfclviv.com

Наставник ФК «Львов» Виталий Шумский рассказал о выходе команды из отпуска, графику подготовки и трансферных целях.

«Конечно, приятно возвращаться к работе. Все, наверное, уже соскучились друг по другу, поэтому на первой тренировке после каникул были в основном положительные эмоции. Немного пробежались все вместе, без лишней интенсивности поработали в тренажерном зале. В общем, все в порядке. Ждем, пока в лагерь команды вернутся наши иностранцы и уже тогда начнем серьезную работу и подготовку».

«Пока же продлится так называемый восстановительный микроцикл. После того отправимся в Мукачево, где уже по расписанию будут двукратные тренировки. На Закарпатье основная работа будет вестись над физическим состоянием футболистов, возвращением к необходимому тонусу. В рамках второго этапа сборов планировали сыграть спарринги против венгерских команд, но никак не удается с ними договориться. Именно поэтому, скорее всего, проведем контрольные встречи с местными закарпатскими коллективами».

Третий этап сборов состоится в Турции и станет решающим в подготовке к чемпионату. Уже окончательно договорились о трех контрольных матчах, но хотим провести 5 таких матчей, чтобы посмотреть всех потенциальных новичков. Во время турецких сборов делать акцент на технических моментах и ​​тактике. Будем работать, ведь до возобновления сезона мало времени, поэтому где-то выполняем работу в ускоренном режиме».

«О возможном пополнении состава скажу, что ищем еще трех-четырех футболистов, так как необходимо точечно усилиться», - отметил Шумский.

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Источник — ФК Львов

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