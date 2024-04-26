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  4. Слот заменит Клоппа. Фейеноорд и Ливерпуль подписали договор о компенсации
Англия
26 апреля 2024, 23:21 | Обновлено 26 апреля 2024, 23:22
994
9

Слот заменит Клоппа. Фейеноорд и Ливерпуль подписали договор о компенсации

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо

26 апреля 2024, 23:21 | Обновлено 26 апреля 2024, 23:22
994
9
Слот заменит Клоппа. Фейеноорд и Ливерпуль подписали договор о компенсации
Twitter. Арне Слот и Юрген Клопп

45-летний нидерландский специалист Арне Слот, который сейчас возглавляет «Фейеноорд», станет главным тренером английского футбольного клуба «Ливерпуль».

Уже заключено соглашение о компенсации между коллективами, а также подписаны все детали контракта для Слота. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Интересно, что летом 2023 года Арне Слота как потенциальную замену для Игоря Йовичевича рассматривал донецкий «Шахтер».

Сейчас «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 74 очка в 34 матчах чемпионата. После завершения сезона команду покинет ее коуч Юрген Клопп.

15 декабря 2020 года Слот был назначен главным тренером «Фейенорда» с начала сезона 2021/22. Он вывел клуб в финал первого розыгрыша Лиги Конференций УЕФА, где 25 мая в Тиране команда проиграла итальянский «Роме» со счетом 0:1.

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Арне Слот Фейеноорд Ливерпуль Фабрицио Романо Юрген Клопп назначение тренера
Даниил Агарков Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 9
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avk2307
Я думав буде тренер Спортінга.
Подивимось...
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+2
Gargantua
прогнозирую пшик
слаб как тактик и психолог
это один из наследников Лобановского, умеет выводить команду на пик физической формы, хорошо ставит коллективный прессинг.
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+2
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Octopus
Подписали того, кто был здесь и сейчас доступен. Аморим говорил, что до межсезонья не собирается поднимать тему своего будущего. Ливерпуль, видимо, ждать не захотел.
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+1
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Oss
новий Тен Хаг?)
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