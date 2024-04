Слот заменит Клоппа. Фейеноорд и Ливерпуль подписали договор о компенсации

45-летний нидерландский специалист Арне Слот, который сейчас возглавляет «Фейеноорд», станет главным тренером английского футбольного клуба «Ливерпуль».

Уже заключено соглашение о компенсации между коллективами, а также подписаны все детали контракта для Слота. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Интересно, что летом 2023 года Арне Слота как потенциальную замену для Игоря Йовичевича рассматривал донецкий «Шахтер».

Сейчас «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 74 очка в 34 матчах чемпионата. После завершения сезона команду покинет ее коуч Юрген Клопп.

15 декабря 2020 года Слот был назначен главным тренером «Фейенорда» с начала сезона 2021/22. Он вывел клуб в финал первого розыгрыша Лиги Конференций УЕФА, где 25 мая в Тиране команда проиграла итальянский «Роме» со счетом 0:1.

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!



Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.



Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/Ud3QB6U20m