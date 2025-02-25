Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Дарья Сэвилл. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Мериде
WTA
25 февраля 2025, 16:57 |
346
3

Марта Костюк – Дарья Сэвилл. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Мериде

Поединок 1/16 финала начнется 25 февраля в 22:00 по Киеву

25 февраля 2025, 16:57 |
346
3
Марта Костюк – Дарья Сэвилл. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Мериде
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

25 февраля на турнире в мексиканской Мериде между собой сыграют Марта Костюк (WTA 19) и Дарья Сэвилл (WTA 121). Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Марта Костюк

Украинская спортсменка в этом году выиграла 6 матчей из 11, цифры не впечатляют, но они не отображают полной картины. Костюк играла на сильных турнирах против сильнейших соперниц.

На последнем турнире в Дубае Марта вылетела уже во втором круге, уступив опытной Софии Кенин – 7:5, 6:7, 6:7, во втором сете украинка не смогла реализовать два матчбола. Костюк показывает высокий уровень тенниса, она способна прогрессировать и выигрывать большие турниры. Большой прорыв украинки назревает, возможно, он состоится в этом году.

Если немного забежать вперед, во втором круге уже ожидает Ангелина Калинина, так что вполне вероятен сценарий с украинским дерби. Это может звучать пафосно, однако, при своей лучшей игре, Марта большой претендент на победу в этом турнире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Дарья Сэвилл

Опытная австралийка, а в прошлом «нейтралка» Гаврилова, пережила свой пик, когда была крепким середняком. Сейчас она является представителем второй сотни и не может похвастаться стабильностью.

В этом сезоне Сэвилл одержала всего 4 победы в 11 матчах, все свои матчи спортсменка выигрывала в квалификациях. На этом турнире спортсменка тоже начала с квалификации, где обыграла Эллен Перес – 7:6, 6:1. Далее была победа над Варварой Лепченко – 6:2, 6:1.

Относить теннисистку к числу ветеранов еще рано, ей все-таки 30 лет, она еще может показывать игру солидного уровня. Предпосылок для яркого турнира нет, но пару сильных матчей Сэвилл способна выдать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Сэвилл

Личные встречи

В статистике счет очных встреч 2:1 в пользу Костюк, хотя единственная победа австралийки была технической, так что по факту она не выигрывала. Последний раз теннисистки пересекались в прошлом году на Уимблдоне, в том матче Сэвилл вела 6:4, 4:1, но Марта совершила невероятный камбэк – 7:6, 6:4.

Прогноз

Хоть Костюк и считается фаворитом этой пары, Сэвилл представляет опасность и может навязать серьезную борьбу.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Костюк – 1,27, успех Сэвилл – 3,47. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, игра будет сложной для обеих теннисисток, считаю уместной ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,89.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
25.02.2025 -
22:00
Дарья Сэвилл
Тотал геймов больше 20.5 1.89 Сделать ставку
По теме:
Лос-Анджелес Лейкерс – Даллас Маверикс. Прогноз и анонс на матч НБА
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Мериде на 25 февраля
Стародубцева окончательно завершила выступления в Мексике, проиграв в паре
Марта Костюк Дарья Сэвилл (Гаврилова) прогнозы прогнозы на теннис WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Футбол | 24 февраля 2025, 20:53 4
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал

Ожидается, что Андрей Лунин таки сыграет в матче против «Реал» Сосьедад

Рейтинг АТР. Овчаренко выпал из топ-300, Дрейпер установил личный рекорд
Теннис | 24 февраля 2025, 08:53 0
Рейтинг АТР. Овчаренко выпал из топ-300, Дрейпер установил личный рекорд
Рейтинг АТР. Овчаренко выпал из топ-300, Дрейпер установил личный рекорд

Янник Синнер остается первым номером, Андрей Рублев обошел Томми Пола

Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
Футбол | 24.02.2025, 19:56
Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
Швед-спаситель. Шахтер дожал Левый Берег во Львове
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Футбол | 25.02.2025, 08:44
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Источник: Лунин счастлив в Реале, несмотря на отсутствие игровой практики
Футбол | 25.02.2025, 14:27
Источник: Лунин счастлив в Реале, несмотря на отсутствие игровой практики
Источник: Лунин счастлив в Реале, несмотря на отсутствие игровой практики
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LOVE_SLAV_SISTERS
Але чому ж - розкидані світом сестрички❓🌍
Наче подібно це до аномалії❗
З цих країн - особливо знані москвички:
Казахстану, Штатів, Австралії❗🇰🇿 🇺🇸 🇦🇺
Є причин на то багато різних!
Та сестЕр північних й східних -
ЗавждИ підтримую як рідних❗
🤗❤️❤️❤️ 😊
Ответить
0
LOVE_SLAV_SISTERS
Приготуймось до баталії❗
Із сестричкою з Австралії❗
Бо сприймаю Дашу! ❤️🇦🇺
Як рідненьку нашу!
Але вболіватимем звісно за Марту! ❤️🇺🇦
Усі, як завжди, побажаєм їй фарту!
Ответить
0
LOVE_SLAV_SISTERS
Як же круто, що навіть в далекій Австралії🇦🇺 в нас є сестрички, такі як Даша Севілл❤️ 😊
🔥Так що це по суті приховане слов'янське дербі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде
ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде
23.02.2025, 16:09 11
Теннис
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 5
Футбол
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
24.02.2025, 08:18
Футбол
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
24.02.2025, 04:02 7
Бокс
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
24.02.2025, 18:40 13
Футбол
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
24.02.2025, 07:47 1
Бокс
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
24.02.2025, 11:16 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем