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25 февраля на турнире в мексиканской Мериде между собой сыграют Марта Костюк (WTA 19) и Дарья Сэвилл (WTA 121). Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Марта Костюк

Украинская спортсменка в этом году выиграла 6 матчей из 11, цифры не впечатляют, но они не отображают полной картины. Костюк играла на сильных турнирах против сильнейших соперниц.

На последнем турнире в Дубае Марта вылетела уже во втором круге, уступив опытной Софии Кенин – 7:5, 6:7, 6:7, во втором сете украинка не смогла реализовать два матчбола. Костюк показывает высокий уровень тенниса, она способна прогрессировать и выигрывать большие турниры. Большой прорыв украинки назревает, возможно, он состоится в этом году.

Если немного забежать вперед, во втором круге уже ожидает Ангелина Калинина, так что вполне вероятен сценарий с украинским дерби. Это может звучать пафосно, однако, при своей лучшей игре, Марта большой претендент на победу в этом турнире.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Дарья Сэвилл

Опытная австралийка, а в прошлом «нейтралка» Гаврилова, пережила свой пик, когда была крепким середняком. Сейчас она является представителем второй сотни и не может похвастаться стабильностью.

В этом сезоне Сэвилл одержала всего 4 победы в 11 матчах, все свои матчи спортсменка выигрывала в квалификациях. На этом турнире спортсменка тоже начала с квалификации, где обыграла Эллен Перес – 7:6, 6:1. Далее была победа над Варварой Лепченко – 6:2, 6:1.

Относить теннисистку к числу ветеранов еще рано, ей все-таки 30 лет, она еще может показывать игру солидного уровня. Предпосылок для яркого турнира нет, но пару сильных матчей Сэвилл способна выдать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Сэвилл

Личные встречи

В статистике счет очных встреч 2:1 в пользу Костюк, хотя единственная победа австралийки была технической, так что по факту она не выигрывала. Последний раз теннисистки пересекались в прошлом году на Уимблдоне, в том матче Сэвилл вела 6:4, 4:1, но Марта совершила невероятный камбэк – 7:6, 6:4.

Прогноз

Хоть Костюк и считается фаворитом этой пары, Сэвилл представляет опасность и может навязать серьезную борьбу.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Костюк – 1,27, успех Сэвилл – 3,47. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, игра будет сложной для обеих теннисисток, считаю уместной ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,89.