Марта Костюк – Дарья Сэвилл. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Мериде
Поединок 1/16 финала начнется 25 февраля в 22:00 по Киеву
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25 февраля на турнире в мексиканской Мериде между собой сыграют Марта Костюк (WTA 19) и Дарья Сэвилл (WTA 121). Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Марта Костюк
Украинская спортсменка в этом году выиграла 6 матчей из 11, цифры не впечатляют, но они не отображают полной картины. Костюк играла на сильных турнирах против сильнейших соперниц.
На последнем турнире в Дубае Марта вылетела уже во втором круге, уступив опытной Софии Кенин – 7:5, 6:7, 6:7, во втором сете украинка не смогла реализовать два матчбола. Костюк показывает высокий уровень тенниса, она способна прогрессировать и выигрывать большие турниры. Большой прорыв украинки назревает, возможно, он состоится в этом году.
Если немного забежать вперед, во втором круге уже ожидает Ангелина Калинина, так что вполне вероятен сценарий с украинским дерби. Это может звучать пафосно, однако, при своей лучшей игре, Марта большой претендент на победу в этом турнире.
Дарья Сэвилл
Опытная австралийка, а в прошлом «нейтралка» Гаврилова, пережила свой пик, когда была крепким середняком. Сейчас она является представителем второй сотни и не может похвастаться стабильностью.
В этом сезоне Сэвилл одержала всего 4 победы в 11 матчах, все свои матчи спортсменка выигрывала в квалификациях. На этом турнире спортсменка тоже начала с квалификации, где обыграла Эллен Перес – 7:6, 6:1. Далее была победа над Варварой Лепченко – 6:2, 6:1.
Относить теннисистку к числу ветеранов еще рано, ей все-таки 30 лет, она еще может показывать игру солидного уровня. Предпосылок для яркого турнира нет, но пару сильных матчей Сэвилл способна выдать.
Личные встречи
В статистике счет очных встреч 2:1 в пользу Костюк, хотя единственная победа австралийки была технической, так что по факту она не выигрывала. Последний раз теннисистки пересекались в прошлом году на Уимблдоне, в том матче Сэвилл вела 6:4, 4:1, но Марта совершила невероятный камбэк – 7:6, 6:4.
Прогноз
Хоть Костюк и считается фаворитом этой пары, Сэвилл представляет опасность и может навязать серьезную борьбу.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Костюк – 1,27, успех Сэвилл – 3,47. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Думаю, игра будет сложной для обеих теннисисток, считаю уместной ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,89.
22:00
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Наче подібно це до аномалії❗
З цих країн - особливо знані москвички:
Казахстану, Штатів, Австралії❗🇰🇿 🇺🇸 🇦🇺
Є причин на то багато різних!
Та сестЕр північних й східних -
ЗавждИ підтримую як рідних❗
🤗❤️❤️❤️ 😊
Із сестричкою з Австралії❗
Бо сприймаю Дашу! ❤️🇦🇺
Як рідненьку нашу!
Але вболіватимем звісно за Марту! ❤️🇺🇦
Усі, як завжди, побажаєм їй фарту!
🔥Так що це по суті приховане слов'янське дербі