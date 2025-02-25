Другие новости25 февраля 2025, 17:09 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
25 февраля 2025, 17:09 |
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Во вторник, 25 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Брайтон – Борнмут
22:15 Челси – Саутгемптон
22:30 Барселона – Атлетико
ТЕННИС
22:00 Марта Костюк – Дарья Сэвилл
КИБЕРСПОРТ
19:00 GIANTX Academy – Barca eSports
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