СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Брайтон – Борнмут

2.12 – 3.79 – 3.45

22:15 Челси – Саутгемптон

1.17 – 8.90 – 16.50

22:30 Барселона – Атлетико

1.71 – 4.40 – 4.92

ТЕННИС

22:00 Марта Костюк – Дарья Сэвилл

1.30 – 3.57

КИБЕРСПОРТ

19:00 GIANTX Academy – Barca eSports

1.55 – 2.36