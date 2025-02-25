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25 февраля 2025, 17:09 |
43
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

25 февраля 2025, 17:09 |
43
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 25 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Брайтон – Борнмут

Ggbet 2.12 – 3.79 – 3.45

22:15 Челси – Саутгемптон

Ggbet 1.17 – 8.90 – 16.50

22:30 Барселона – Атлетико

Ggbet 1.71 – 4.40 – 4.92

ТЕННИС

22:00 Марта Костюк – Дарья Сэвилл

Ggbet 1.30 – 3.57

КИБЕРСПОРТ

19:00 GIANTX Academy – Barca eSports

Ggbet 1.55 – 2.36

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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