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  4. Пушич рассказал, почему Судаков пропустил матч УПЛ и когда вернется
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 16:50 | Обновлено 25 февраля 2025, 17:32
574
2

Пушич рассказал, почему Судаков пропустил матч УПЛ и когда вернется

У Георгия нет серьезной травмы

25 февраля 2025, 16:50 | Обновлено 25 февраля 2025, 17:32
574
2
Пушич рассказал, почему Судаков пропустил матч УПЛ и когда вернется
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Тренер Шахтера Марино Пушич рассказал о том, почему ведущие полузащитники Георгий Судаков и Марлон Гомес пропустили первый матч УПЛ 2025 году против Левого Берега (1:0).

«Посмотрим, что у Судакова и Марлона будет на новой неделе. Я ожидаю, что оба сыграют в следующем матче. Их повреждения не назвать серьезными, но оба не могли выйти на встречу с Левым Берегом».

«Надеюсь, оба будут доступны на следующий матч в субботу», – сказал Пушич.

В новом туре команда сыграет против Александрии.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Марино Пушич Марлон Гомес Украинская Премьер-лига травма
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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MaximusOne
Тютюнова на його місце потрібно підпускати до основи.
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Remark
Бунт на кораблі?)
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