Пушич рассказал, почему Судаков пропустил матч УПЛ и когда вернется
У Георгия нет серьезной травмы
Тренер Шахтера Марино Пушич рассказал о том, почему ведущие полузащитники Георгий Судаков и Марлон Гомес пропустили первый матч УПЛ 2025 году против Левого Берега (1:0).
«Посмотрим, что у Судакова и Марлона будет на новой неделе. Я ожидаю, что оба сыграют в следующем матче. Их повреждения не назвать серьезными, но оба не могли выйти на встречу с Левым Берегом».
«Надеюсь, оба будут доступны на следующий матч в субботу», – сказал Пушич.
В новом туре команда сыграет против Александрии.
🧡 Маріно Пушич – про перемогу в матчі 🆚 «Лівий Берег» ⚒️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 25, 2025
🔶 Чи задоволений тренер грою?
🔶 Коли повернуться Судаков та Марлон?
🔶 Дебют Кауана Еліаса
🔶 Три роки повномасштабного вторгнення Росії#Shakhtar #ШахтарЛівийБерег pic.twitter.com/rxma6nuvFP
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