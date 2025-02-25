Пушич рассказал, почему Судаков пропустил матч УПЛ и когда вернется

Тренер Шахтера Марино Пушич рассказал о том, почему ведущие полузащитники Георгий Судаков и Марлон Гомес пропустили первый матч УПЛ 2025 году против Левого Берега (1:0).

«Посмотрим, что у Судакова и Марлона будет на новой неделе. Я ожидаю, что оба сыграют в следующем матче. Их повреждения не назвать серьезными, но оба не могли выйти на встречу с Левым Берегом».

«Надеюсь, оба будут доступны на следующий матч в субботу», – сказал Пушич.

В новом туре команда сыграет против Александрии.