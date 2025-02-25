Рубен АМОРИМ: «Я здесь, чтобы помочь команде, но это непросто»
Тренер объяснил, почему в команде планируют уволить почти 200 работников
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал сокращение работников клуба.
«Нужно понимать, почему клуб оказался в такой ситуации. В значительной степени это связано с тем, что команда не демонстрирует результатов. Именно это влияет на всю структуру клуба.
Сначала надо разобраться с проблемами внутри клуба и понять, как мы попали в эту ситуацию.
Я здесь, чтобы помочь команде достичь хороших результатов, но это непросто.
Моя главная задача - работа с командой. Мы должны понять, что делаем неправильно», - заявил Аморим.
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» планируют сократить примерно 200 рабочих мест.
После 26-го тура «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в АПЛ и ведет борьбу за выживание.
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