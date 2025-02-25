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  4. Рубен АМОРИМ: «Я здесь, чтобы помочь команде, но это непросто»
Англия
25 февраля 2025, 17:08 |
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Рубен АМОРИМ: «Я здесь, чтобы помочь команде, но это непросто»

Тренер объяснил, почему в команде планируют уволить почти 200 работников

25 февраля 2025, 17:08 |
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Рубен АМОРИМ: «Я здесь, чтобы помочь команде, но это непросто»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал сокращение работников клуба.

«Нужно понимать, почему клуб оказался в такой ситуации. В значительной степени это связано с тем, что команда не демонстрирует результатов. Именно это влияет на всю структуру клуба.

Сначала надо разобраться с проблемами внутри клуба и понять, как мы попали в эту ситуацию.

Я здесь, чтобы помочь команде достичь хороших результатов, но это непросто.

Моя главная задача - работа с командой. Мы должны понять, что делаем неправильно», - заявил Аморим.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» планируют сократить примерно 200 рабочих мест.

После 26-го тура «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в АПЛ и ведет борьбу за выживание.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Александр Сильченко Источник: BBC
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