Рубен АМОРИМ: «Я здесь, чтобы помочь команде, но это непросто»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал сокращение работников клуба.

«Нужно понимать, почему клуб оказался в такой ситуации. В значительной степени это связано с тем, что команда не демонстрирует результатов. Именно это влияет на всю структуру клуба.

Сначала надо разобраться с проблемами внутри клуба и понять, как мы попали в эту ситуацию.

Я здесь, чтобы помочь команде достичь хороших результатов, но это непросто.

Моя главная задача - работа с командой. Мы должны понять, что делаем неправильно», - заявил Аморим.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» планируют сократить примерно 200 рабочих мест.

После 26-го тура «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в АПЛ и ведет борьбу за выживание.