ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде
Марта сыграет в основе хардового турнира WTA 500 в Мексике
Первая ракетка Украины Марта Костюк посетила вечеринку игроков турнира WTA 500 в Мериде, Мексика.
Украинка появилось в очаровательном белом платье. Конкуренцию в лучшем наряде Марте может составить только разве что Камила Осорио.
Марта в Мериде начнет выступления с 1-го раунда. Она получила шестой номер посева и на старте пятисотника встретится с теннисисткой, которая преодолеет сито квалификации.
Помимо Марты в Мексике из украинок выступит еще Ангелина Калинина, а Юлия Стародубцева продолжает выступления в отборе.
ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде
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