Первая ракетка Украины Марта Костюк посетила вечеринку игроков турнира WTA 500 в Мериде, Мексика.

Украинка появилось в очаровательном белом платье. Конкуренцию в лучшем наряде Марте может составить только разве что Камила Осорио.

Марта в Мериде начнет выступления с 1-го раунда. Она получила шестой номер посева и на старте пятисотника встретится с теннисисткой, которая преодолеет сито квалификации.

Помимо Марты в Мексике из украинок выступит еще Ангелина Калинина, а Юлия Стародубцева продолжает выступления в отборе.

ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде