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  4. ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде
WTA
23 февраля 2025, 16:09 | Обновлено 23 февраля 2025, 16:10
947
4

ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде

Марта сыграет в основе хардового турнира WTA 500 в Мексике

23 февраля 2025, 16:09 | Обновлено 23 февраля 2025, 16:10
947
4
ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде
Instagram. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк посетила вечеринку игроков турнира WTA 500 в Мериде, Мексика.

Украинка появилось в очаровательном белом платье. Конкуренцию в лучшем наряде Марте может составить только разве что Камила Осорио.

Марта в Мериде начнет выступления с 1-го раунда. Она получила шестой номер посева и на старте пятисотника встретится с теннисисткой, которая преодолеет сито квалификации.

Помимо Марты в Мексике из украинок выступит еще Ангелина Калинина, а Юлия Стародубцева продолжает выступления в отборе.

ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде

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фото Марта Костюк WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Sit Simurg
Красива ... Але я люблю іншу ..)
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0
Iigor6583
Оновне сукня, а там дальше виліт.
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-2
Nba37
А когда будут титулы, а не новые платья, ведь ей уже 22 года 
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-5
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