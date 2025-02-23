Жеребьевка турнира WTA 500 в Мериде. С кем сыграют Костюк и Калинина?

Состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA 500 в Мериде (Мексика), который пройдет с 24 февраля по 3 марта.

С 1-го раунда основы стартуют две украинские теннисистки: Марта Костюк и Ангелина Калинина. Костюк получила шестой номер посева.

На старте пятисотника украинки сыграют против теннисисток, которые пройдут сито квалификации. Если Марта и Ангелина выиграют свои стартовые встречи, то во 2-м круге проведут очное противостояние.

Выступления в отборе мексиканских соревнований продолжает еще одна представительница Украины – Юлия Стародубцева. Она уже одолела Димитру Павлу и в решающем раунде отбора встретится с Леолией Жанжан.

Первая сеяная турнира WTA 500 в Мериде – Эмма Наварро. Вторая – Паула Бадоса.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА