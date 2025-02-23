Жеребьевка турнира WTA 500 в Мериде. С кем сыграют Костюк и Калинина?
Марта и Ангелина в 1-м раунде пятисотника встретятся с теннисистками из квалификации
Состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA 500 в Мериде (Мексика), который пройдет с 24 февраля по 3 марта.
С 1-го раунда основы стартуют две украинские теннисистки: Марта Костюк и Ангелина Калинина. Костюк получила шестой номер посева.
На старте пятисотника украинки сыграют против теннисисток, которые пройдут сито квалификации. Если Марта и Ангелина выиграют свои стартовые встречи, то во 2-м круге проведут очное противостояние.
Выступления в отборе мексиканских соревнований продолжает еще одна представительница Украины – Юлия Стародубцева. Она уже одолела Димитру Павлу и в решающем раунде отбора встретится с Леолией Жанжан.
Первая сеяная турнира WTA 500 в Мериде – Эмма Наварро. Вторая – Паула Бадоса.
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