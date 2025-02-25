От помойки – до звезды футбола. Как брат экс-игрока Динамо помог Осимхену

Это сейчас Виктор Осимхен является топовым футболистом современности, за которым активно охотятся богатеи из английской Премьер-лиги. Но мало кто знает, что в самом начале карьеры огромную услугу тогда еще юному и абсолютно неизвестному Осимхену оказал один нигерийский скаут, который напрямую связан с известным экс-футболистом киевского «Динамо»…

Эта история началась в 2014 году. У Виктора Джеймса Осимхена, которому на тот момент было лишь 15, в распоряжении оказалось всего четверть часа, чтобы доказать свою состоятельность. На тот момент Осимхен представлял юношескую команду «Алтимейт Страйкерс» из Лагоса – города, в котором он и появился на свет. Хотя как представлял… По факту Виктор уже не являлся игроком «Алтимейт Страйкерс», так как его только-только отчислили оттуда.

Именно в этот момент на пути Осимхена возник он – скаут по имени Шира Айила, брат бывшего футболиста сборной Нигерии и «Динамо» Айилы Юссуфа. Проницательный селекционер разглядел в юном Викторе что-то такое, чего было не дано увидеть многим другим. Шира Айила пригласил высокого и статного молодого нападающего принять участие в открытом просмотре для сборной Нигерии U-17.

Тесты проходили в Абудже – столице Нигерии, на расстоянии более 500 километров от места жительства Осимхена, который к 15 годам никогда ранее не покидал родного города и, конечно же, экономически не мог позволить себе купить билет на самолет. Поэтому он, равно как и еще пять человек, забрались в машину Айилы и провели в дороге откровенно не самые приятные десять часов, прежде чем оказались на месте.

На отборочное тестирование приехало несколько сотен претендентов со всей Нигерии. Юных футболистов оказалось настолько много, что каждому из них выделили лишь короткие 15 минут, в которые умещался контрольный поединок, где претендентам нужно было показать, на что они способны. Эммануэль Амунике, бывший форвард «Барселоны» и ключевой футболист сборной Нигерии, завоевавшей «золотые» медали на Олимпиаде 1996 года, был главным тренером команды U-17, и именно он являлся человеком, которому приходилось оценивать и отсеивать многочисленных претендентов, чтобы попытаться отыскать среди них несколько истинных жемчужин.

Целью этого открытого просмотра молодых талантов было формирование состава сборной Нигерии для участия сперва в Кубке африканских наций U-17, а впоследствии – и в чемпионате мира в этой же возрастной категории. Оба эти турнира прошли в 2015 году, в Нигере и Чили соответственно.

Осимхен, как показалось ему самому, сыграл прекрасно. За предоставленные ему четверть часа он сумел отличиться двумя забитыми мячами. Но на фоне остальных талантов, число которых не умещалось даже весьма мелким шрифтом на одном листке бумаги формата А4, Виктор не произвел на Амунике особого впечатления. Главный тренер сборной Нигерии U-17, похоже, поддержал позицию руководства «Алтимейт Страйкерс» в том, что Осимхен ничем особенным на фоне ряда куда более ярких сверстников не выделяется. Но здесь Виктора опять «подстраховал» Шира Айила. Скаут, предварительно обсудив своего кандидата с другими членами тренерского штаба юношеской сборной, попросил дополнительно акцентировать внимание Амунике на персоне худощавого Осимхена.

«Я сказал, что ничего особенного в этой группе игроков не вижу. Но моя команда ассистентов подошла ко мне и сказала: «Тренер, нам нужен вот этот парень в зеленой майке». На следующий день я нашел время, чтобы взглянуть на него еще раз. Помимо чисто футбольных качеств, мне понравился его характер, его жажда победы, его желание, он был игроком, который боролся. Вот так он и присоединился к команде», – вспоминал впоследствии Амунике.

Интересно иное: если ассистентов куда больше привлекала антропометрия Виктора, то Амунике акцентировал внимание на умственных способностях молодого нападающего.

«Меня не слишком интересовал физический аспект его игры. Меня больше интересовал интеллект игрока», – подчеркивал тогдашний главный тренер сборной Нигерии U-17.

На Кубке африканских наций-2015 U-17 сборная Нигерии добралась до полуфинала, где проиграла команде ЮАР (0:1), а в утешительном поединке за «бронзу» уступила еще и сверстникам из Гвинеи (1:3). Впрочем, этот турнир оказался успешным для «золотых орлят», которые добыли одну из четырех отведенных для Африки путевок на юношеский чемпионат мира в Чили, а сам Виктор Осимхен стал лучшим бомбардиром соревнования, наколотив в ворота соперников четыре мяча в пяти поединках.

africanfootball.com. Виктор Осимхен (справа)

Уже в октябре 2015-го Осимхен, которого после юношеского Кубка африканских наций боссы «Алтимейт Страйкерс» позвали обратно в клуб, сыграл в составе сборной Нигерии на чемпионате мира U-17. На турнире в Чили Виктор забивал в каждом из семи поединков «золотых орлят», наколотив в общей сложности десять мячей и став безоговорочно лучшим бомбардиром турнира, на котором нигерийцы триумфально отпраздновали победу, обыграв в финале сверстников из Мали (к слову, победителей КАН-2015 U-17) со счетом 2:0.

После этого о таланте и способностях Виктора Осимхена знал уже не только один Шира Айила, но и многие другие скауты, в том числе и те, которые работали на европейские клубы. В начале 2017-го нигериец за 3,5 миллиона евро перебрался в немецкий «Вольфсбург», с чего и начался тот этап карьеры Осимхена, с которым хорошо знакомо подавляющее большинство наших читателей.

А еще в жизни Осимхена колоритно выделяется любопытный факт о месте его происхождения. Виктор родился и жил в Лагосе, неподалеку от свалки Олусосун, площадь которой составляет около 40 гектаров. Эта масштабная помойка является крупнейшей в Африке и одной из самых крупных в мире. Ежедневно сюда вывозят около 10 тысяч тонн мусора, среди которого есть немалая часть отходов электроники. Часть отходов обрабатывается химикатами для извлечения повторно используемых материалов, в результате чего в атмосферу выделяются токсичные пары, а в почву и грунтовые воды попадают опасные вещества в концентрациях, способных привести к серьезным заболеваниям и даже смерти человека.

«Когда я думаю об Олусосуне... Это место не сулит никому в округе ничего хорошего. Там нет ничего многообещающего. Никто не поверит, что оттуда можно вырваться в другую жизнь – ту, которая у меня есть теперь», – говорил Осимхен в 2020 году, когда состоялся его почти 80-миллионный трансфер из французского «Лилля» в итальянский «Наполи».

А еще Осимхен рассказывал, что точно не помнит, когда умерла его мать, ведь он тогда был еще совсем маленьким. Этот жизненный эпизод стал болезненной потерей для Виктора, а всего через несколько месяцев после этого его отец остался без работы. Детям нужно было что-то делать, чтобы помогать прокормить семью. Эндрю, старший брат Виктора, продавал газеты на обочине дороги в Охоте, районе неподалеку от Олусосуна. Он просыпался в четыре часа утра, чтобы успеть забрать газеты и оказаться на улице к часу пик.

Когда Виктор Осимхен подрос, он стал продавать воду людям, стоявшим в пробках на новой автомагистрали, которую недавно построили неподалеку от их дома. Он делал все, что мог: заготавливал питьевую воду для жителей района, косил траву, какое-то время работал в компьютерном магазине…

Только потом в жизни юного Виктора появился футбол. Его отец хотел, чтобы он стал врачом, но у молодого Осимхена были другие планы. Он мечтал стать «вторым Дидье Дрогба», а его главной целью являлось получение награды «Африканский футболист года». К покорению этой вершины Виктор дошел в 2023 году, когда опередил Ашрафа Хакими и Мохаммеда Салаха и стал лучшим футболистом Африки. Впрочем, всего этого могло бы и не быть, если бы в один прекрасный момент судьба не свела Осимхена с простым скаутом Широй Айилой – братом нигерийца Айилы Юссуфа, прекрасно известного всем болельщикам «Динамо», даже с относительно небольшим стажем…

P.S. Интересно, что совсем недавно Айила Юссуф (а, возможно, это была подсказка и от его брата?) горячо советовал руководству «Динамо» подписать своего 21-летнего соотечественника Име Окона. Тот даже побывал на просмотре в стане «бело-синих» и принял участие в нескольких спаррингах, но в конечном итоге договориться про трансфер в украинский клуб так и не смог. Что ж, пройдет несколько лет и мы узнаем, не окажется ли так, что впоследствии в «Динамо» будут «кусать локти», вспоминая возможность подписания Окона.