Украина. Премьер лига03 января 2025, 19:25 | Обновлено 03 января 2025, 19:43
982
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Рекомендация легенды клуба. Известны подробности трансфера Окона в Динамо
Подписание Име Окона могло быть рекомендацией Айилы Юссуфа
03 января 2025, 19:25 | Обновлено 03 января 2025, 19:43
982
5
Стали известны подробности возможного трансфера Име Окона в киевское «Динамо», сообщает Динамомания.
По информации источника, 20-летний футболист не приедет на базу киевлян, а присоединится к команде уже на сборах в Турции, где пройдет просмотр. Порекомендовать игрока «бело-синим» мог Айила Юссуф, который с 2003 по 2014 выступал за украинский клуб.
В текущем сезоне Име Окон провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» интересуется африканским вингером.
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Комментарии 5
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вспомнил Юсуфа и аж ностальгия накрыла: Юссуф, Гавранчич, Ринкон, Верпаковскис... какая банда была
Показать Скрыть 1 ответ
Плюсую за чеколадку
Негры неплохо приживаються в Динамо
Пусть возьмут ещё Макуана.
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