Рекомендация легенды клуба. Известны подробности трансфера Окона в Динамо

Стали известны подробности возможного трансфера Име Окона в киевское «Динамо», сообщает Динамомания.

По информации источника, 20-летний футболист не приедет на базу киевлян, а присоединится к команде уже на сборах в Турции, где пройдет просмотр. Порекомендовать игрока «бело-синим» мог Айила Юссуф, который с 2003 по 2014 выступал за украинский клуб.

В текущем сезоне Име Окон провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» интересуется африканским вингером.