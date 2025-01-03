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  4. Рекомендация легенды клуба. Известны подробности трансфера Окона в Динамо
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 19:25 | Обновлено 03 января 2025, 19:43
982
5

Рекомендация легенды клуба. Известны подробности трансфера Окона в Динамо

Подписание Име Окона могло быть рекомендацией Айилы Юссуфа

03 января 2025, 19:25 | Обновлено 03 января 2025, 19:43
982
5
Рекомендация легенды клуба. Известны подробности трансфера Окона в Динамо
SNL24. Име Окон

Стали известны подробности возможного трансфера Име Окона в киевское «Динамо», сообщает Динамомания.

По информации источника, 20-летний футболист не приедет на базу киевлян, а присоединится к команде уже на сборах в Турции, где пройдет просмотр. Порекомендовать игрока «бело-синим» мог Айила Юссуф, который с 2003 по 2014 выступал за украинский клуб.

В текущем сезоне Име Окон провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» интересуется африканским вингером.

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Айила Юссуф Динамо Киев учебно-тренировочные сборы трансферы трансферы УПЛ контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Динамомания
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Комментарии 5
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Gargantua81
вспомнил Юсуфа и аж ностальгия накрыла: Юссуф, Гавранчич, Ринкон, Верпаковскис...  какая банда была
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+1
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Перець
Плюсую за чеколадку
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+1
VovanSidorovi4
Негры неплохо приживаються в Динамо
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+1
TolsTIyELF
Пусть возьмут ещё Макуана.
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0
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