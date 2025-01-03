Серьезное усиление атаки. Динамо нацелилось на трансфер вингера-легионера
Адриэль Ба Луа является трансферной целью киевлян
Киевское «Динамо» нацелилось на трансфер ивуарийского вингера познаньского «Леха» Адриэля Ба Луа, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, игрок был предложен киевскому клубу, а также «рубину» и «ахмату». Хоть «бело-синие» и заинтересованы в трансфере 28-летнего футболиста, но трансфер является маловероятным на данный момент.
В текущем сезоне Адриэль Ба Луа провел 7 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что молодой защитник «Динамо» присоединился к «Ворскле».
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"Серйозне підсилення атаки. Динамо націлилось на трансфер..." - "... але трансфер є малоймовірним..." )))