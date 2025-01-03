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  4. Серьезное усиление атаки. Динамо нацелилось на трансфер вингера-легионера
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 18:26 | Обновлено 03 января 2025, 19:02
2544
10

Серьезное усиление атаки. Динамо нацелилось на трансфер вингера-легионера

Адриэль Ба Луа является трансферной целью киевлян

03 января 2025, 18:26 | Обновлено 03 января 2025, 19:02
2544
10
Серьезное усиление атаки. Динамо нацелилось на трансфер вингера-легионера
ФК Лех. Адриэль Ба Луа

Киевское «Динамо» нацелилось на трансфер ивуарийского вингера познаньского «Леха» Адриэля Ба Луа, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, игрок был предложен киевскому клубу, а также «рубину» и «ахмату». Хоть «бело-синие» и заинтересованы в трансфере 28-летнего футболиста, но трансфер является маловероятным на данный момент.

В текущем сезоне Адриэль Ба Луа провел 7 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что молодой защитник «Динамо» присоединился к «Ворскле».

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Динамо Киев Лех Познань трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Комментарии 10
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514839
Новина - вогонь!!!
"Серйозне підсилення атаки. Динамо націлилось на трансфер..."  -  "... але трансфер є малоймовірним..." )))
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+2
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Перець
На куй цей баласт 
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+1
DaVinci
Результативність зашкалює. Знову гівно якесь
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+1
Avaksi
Вінгер Динамо точно не потрібен. Ще і такий
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+1
Gargantua81
уверен что вранье
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0
kadaad
Очередной папуас который даже полякам не нужен! Сурки в своем репертуаре!
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
Ну всё☝️ балу поможет дыр очки👉👌 не опустится с 36 места ещё ниже
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-8
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