Топ-клубы АПЛ желают приобрести звездного форварда Наполи
Виктор Осимхен может перебраться в Англию
Форвард итальянского «Наполи» Виктор Осимхен, ныне выступающий за «Галатасарай» на правах арендного соглашения, заинтересовал грандов Английской Премьер-лиги.
По информации источника, интерес к форварду национальной сборной Нигерии проявляют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси», однако трансфер может состояться только летом.
Сообщается, что в контракте Осимхена с «Наполи» прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.
В этом сезоне Виктор Осимхен забил 17 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский нападающий «Ромы» провел на поле 75 минут
Экс-игрок «Милана» ответил президенту УАФ