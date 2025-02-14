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Турция
14 февраля 2025, 12:29 |
345
1

Топ-клубы АПЛ желают приобрести звездного форварда Наполи

Виктор Осимхен может перебраться в Англию

14 февраля 2025, 12:29 |
345
1
Топ-клубы АПЛ желают приобрести звездного форварда Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Форвард итальянского «Наполи» Виктор Осимхен, ныне выступающий за «Галатасарай» на правах арендного соглашения, заинтересовал грандов Английской Премьер-лиги.

По информации источника, интерес к форварду национальной сборной Нигерии проявляют «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси», однако трансфер может состояться только летом.

Сообщается, что в контракте Осимхена с «Наполи» прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.

В этом сезоне Виктор Осимхен забил 17 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Виктор Осимхен Челси Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Наполи Галатасарай чемпионат Турции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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Victor673256ua
Наполі потрібно продавати Осімхена. Все одно він грає в оренді.
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