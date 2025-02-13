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Англия
13 февраля 2025, 20:28 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:44
2738
0

Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро

Синие ищут замену Михаилу и остановились на Джейми Байно-Гиттенсе

13 февраля 2025, 20:28 | Обновлено 13 февраля 2025, 20:44
2738
0
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Байно-Гиттенс

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

«Челси» и сам Мудрик ждут результата пробы В. Однако в клубе уже приняли решение начать поиски замены Михаилу. Клуб ищет звездного вингера и остановился на кандидатуре Джейми Байно-Гиттенса из «Боруссии» Дортмунд. Лондонцы хотели купить Джейми еще зимой, однако дортмундцы захотели за него 100 миллионов евро. Летом же на Байно-Гиттенса цена будет меньше – 80 миллионов евро, лондонцы готовы вложить эту сумму в трансфер.

В сезоне 2024/25 Байно-Гиттенс на клубном уровне провел 32 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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допинг дисквалификация Михаил Мудрик Боруссия Дортмунд трансферы Челси трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Джейми Байно-Гиттенс
Дмитрий Олейник Источник: FootballTransfers
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