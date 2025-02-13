Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

«Челси» и сам Мудрик ждут результата пробы В. Однако в клубе уже приняли решение начать поиски замены Михаилу. Клуб ищет звездного вингера и остановился на кандидатуре Джейми Байно-Гиттенса из «Боруссии» Дортмунд. Лондонцы хотели купить Джейми еще зимой, однако дортмундцы захотели за него 100 миллионов евро. Летом же на Байно-Гиттенса цена будет меньше – 80 миллионов евро, лондонцы готовы вложить эту сумму в трансфер.

В сезоне 2024/25 Байно-Гиттенс на клубном уровне провел 32 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.