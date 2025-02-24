Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Александр пришел на матч в Patek Philippe
Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик приехал на домашний поединок клуба «Аль-Наср» против «Аль-Иттифака» в чемпионате Саудовской Аравии (2:3).
Украинский чемпион появился на трибунах в роскошных часах Patek Philippe Aquanaut Chronograph 5968G.
Модель часов выполнена из 18-каратного белого золота. Стоимость этих часов составляет 78 тысяч долларов, а на рынке они оцениваются уже в 110 тысяч.
Ранее Роналду встретился с Усиком и обратился к украинскому боксеру.
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