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Профессиональный бокс
24 февраля 2025, 22:11 |
2635
4

Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду

Александр пришел на матч в Patek Philippe

24 февраля 2025, 22:11 |
2635
4
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик приехал на домашний поединок клуба «Аль-Наср» против «Аль-Иттифака» в чемпионате Саудовской Аравии (2:3).

Украинский чемпион появился на трибунах в роскошных часах Patek Philippe Aquanaut Chronograph 5968G.

Модель часов выполнена из 18-каратного белого золота. Стоимость этих часов составляет 78 тысяч долларов, а на рынке они оцениваются уже в 110 тысяч.

Ранее Роналду встретился с Усиком и обратился к украинскому боксеру.

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Александр Усик Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд lifestyle
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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fin
Заздрість - це наше, рідне.
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+2
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DaVinci
Ну він вже точно на той годинник сам заробив, а не вкрав.
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+1
box2box
В наш час олігархів та інших селебретіс (я не про Україну) - це дуже скромний годинник. А він може собі дозволити. Не депутат же.
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0
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