Кочергин получил очередное признание в чемпионате Польши

21-24 февраля 2025 года состоялись матчи 22-го тура чемпионата Польши по футболу.

По итогам сыгранных поединков популярный статистический портал SofaScore сформировал символическую сборную тура Экстраклясы.

Место в ней нашлось и для украинского полузащитника «Ракува» Владислава Кочергина, который в матче против «Горника» (1:0) отметился победным голом из-за пределов штрафной площади после сольного прохода.

Стоит отметить, что это уже 4-е попадание Владислава Кочергина в символическую сборную тура этого сезона чемпионата Польши. На его счету 5 забитых мячей и 3 голевые передачи в 22 матчах турнира.