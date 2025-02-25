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  4. Кочергин получил очередное признание в чемпионате Польши
Польша
25 февраля 2025, 15:47 |
152
1

Кочергин получил очередное признание в чемпионате Польши

Украинский полузащитник «Ракува» попал в символическую сборную тура по версии Sofascore

25 февраля 2025, 15:47 |
152
1
Кочергин получил очередное признание в чемпионате Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

21-24 февраля 2025 года состоялись матчи 22-го тура чемпионата Польши по футболу.

По итогам сыгранных поединков популярный статистический портал SofaScore сформировал символическую сборную тура Экстраклясы.

Место в ней нашлось и для украинского полузащитника «Ракува» Владислава Кочергина, который в матче против «Горника» (1:0) отметился победным голом из-за пределов штрафной площади после сольного прохода.

Стоит отметить, что это уже 4-е попадание Владислава Кочергина в символическую сборную тура этого сезона чемпионата Польши. На его счету 5 забитых мячей и 3 голевые передачи в 22 матчах турнира.

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Владислав Кочергин Ракув Ченстохова чемпионат Польши по футболу символическая сборная SofaScore
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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VovanSidorovi4
Ребров такое не читает.
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