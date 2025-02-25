Кочергин получил очередное признание в чемпионате Польши
Украинский полузащитник «Ракува» попал в символическую сборную тура по версии Sofascore
21-24 февраля 2025 года состоялись матчи 22-го тура чемпионата Польши по футболу.
По итогам сыгранных поединков популярный статистический портал SofaScore сформировал символическую сборную тура Экстраклясы.
Место в ней нашлось и для украинского полузащитника «Ракува» Владислава Кочергина, который в матче против «Горника» (1:0) отметился победным голом из-за пределов штрафной площади после сольного прохода.
Стоит отметить, что это уже 4-е попадание Владислава Кочергина в символическую сборную тура этого сезона чемпионата Польши. На его счету 5 забитых мячей и 3 голевые передачи в 22 матчах турнира.
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