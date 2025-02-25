Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Через мой труп». Тренер Арсенала о чемпионской гонке с Ливерпулем
Англия
25 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 25 февраля 2025, 17:47
1238
1

«Через мой труп». Тренер Арсенала о чемпионской гонке с Ливерпулем

Артета не отказывается от мечты

25 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 25 февраля 2025, 17:47
1238
1
«Через мой труп». Тренер Арсенала о чемпионской гонке с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

По итогам минувшего тура АПЛ Ливерпуль увеличил отрыв от Арсенала в чемпионской гонке уже до 11 очков, однако тренер лондонцев Микель Артета не готов признать окончательное поражение.

«Если бы на старте сезона мне кто-то сказал, что в пяти матчах чемпионата у нас будут красные карточки и мы потеряем столько игроков из-за травм, то я бы сделал ставку, что Арсенал будет в феврале идти в середине таблицы и уже бы вылетел из Лиги чемпионов».

«Перестать бороться за титул? Только через мой труп. Мы сделаем все, чтобы улучшить свой футбол и бороться дальше. Если бы я не верил в шансы взять титул, то уже бы пошел домой отдыхать. Математически все еще реально», – считает Артета.

У команды есть матч в запасе.

По теме:
Рубен АМОРИМ: «Я здесь, чтобы помочь команде, но это непросто»
Ради Золотого мяча. Слот призывает Салаха остаться в Ливерпуле
Отменили ли бан? Есть решение FA по дисквалификации лидера сборной Украины
Арсенал Лондон Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Футбол | 25 февраля 2025, 08:44 1
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба
Гвардиола после фиаско от Реала и Ливерпуля указал на дверь легенде клуба

«Горожане» готовы расстаться с Де Брюйне

Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Баскетбол | 24 февраля 2025, 21:14 1
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины
Сын Виталия Кличко дебютировал в составе сборной Украины

Максим Кличко вышел на паркет в матче отбора Евробаскета

Дерби ультраправых. Футбольную Германию взорвали фанаты команд Третьей лиги
Футбол | 25.02.2025, 17:06
Дерби ультраправых. Футбольную Германию взорвали фанаты команд Третьей лиги
Дерби ультраправых. Футбольную Германию взорвали фанаты команд Третьей лиги
Ищут усиление состава. На просмотре в Кремне находятся 8 игроков
Футбол | 25.02.2025, 17:26
Ищут усиление состава. На просмотре в Кремне находятся 8 игроков
Ищут усиление состава. На просмотре в Кремне находятся 8 игроков
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Футбол | 24.02.2025, 18:40
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Хвалько!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде
ФОТО. Очаровала белым платьем. Костюк посетила вечеринку игроков в Мериде
23.02.2025, 16:09 11
Теннис
Все пошло не так. Пидручный пояснил, почему провалил гонку с масс-старта
Все пошло не так. Пидручный пояснил, почему провалил гонку с масс-старта
23.02.2025, 20:59 2
Биатлон
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
Паркер обратился к Усику после брутального нокаута против Баколе
24.02.2025, 04:02 7
Бокс
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
24.02.2025, 13:15 10
Футбол
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 8
Футбол
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 5
Футбол
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей принял ключевое решение
25.02.2025, 07:45 26
Футбол
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
23.02.2025, 22:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем