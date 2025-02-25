«Через мой труп». Тренер Арсенала о чемпионской гонке с Ливерпулем
Артета не отказывается от мечты
По итогам минувшего тура АПЛ Ливерпуль увеличил отрыв от Арсенала в чемпионской гонке уже до 11 очков, однако тренер лондонцев Микель Артета не готов признать окончательное поражение.
«Если бы на старте сезона мне кто-то сказал, что в пяти матчах чемпионата у нас будут красные карточки и мы потеряем столько игроков из-за травм, то я бы сделал ставку, что Арсенал будет в феврале идти в середине таблицы и уже бы вылетел из Лиги чемпионов».
«Перестать бороться за титул? Только через мой труп. Мы сделаем все, чтобы улучшить свой футбол и бороться дальше. Если бы я не верил в шансы взять титул, то уже бы пошел домой отдыхать. Математически все еще реально», – считает Артета.
У команды есть матч в запасе.
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