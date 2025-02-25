Во вторник, 25 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетико».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция