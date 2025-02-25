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Кубок Испании
Барселона
25.02.2025 22:30 - : -
Атлетико Мадрид
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Испания
25 февраля 2025, 11:08 |
26
0

Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 февраля первый матч 1/2 финала Кубка Испании

25 февраля 2025, 11:08 |
26
0
Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетико».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Барселона Атлетико Мадрид смотреть онлайн Кубок Испании по футболу Барселона - Атлетико
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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