25.02.2025 22:30 - : -
Испания25 февраля 2025, 11:08 |
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Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 февраля первый матч 1/2 финала Кубка Испании
25 февраля 2025, 11:08 |
26
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Во вторник, 25 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетико».
Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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