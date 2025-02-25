Марта Костюк – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Мериде 25 февраля в 22:00
25 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.
В 1/16 финала первая ракетка Украины сыграет против представительницы Австралии Дарьи Сэвилл (WTA 121). Поединок начнется 1-м запуском на Akron Stadium. Ориентировочное время начала игры – 22:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу украинки.
Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против украинки Ангелины Калининой.
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