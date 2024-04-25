Ливерпулю придется заплатить за нового коуча солидную сумму отступных

Английский «Ливерпуль» ведет переговоры с «Фейеноордом» по переходу их главного тренера Арне Слота, английский клуб пытается закрыть сделку как можно быстрее.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Фейеноорд» планирует получить компенсацию за своего наставника. Руководство нидерландского клуба хочет получить 10-15 миллионов евро, сумма зависит и от того, перейдет ли в «Ливерпуль» персонал коуча. Журналист отмечает, что сейчас Слот является фаворитом на должность главного тренера английского гранда.

Ранее Слота расхвалил капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.