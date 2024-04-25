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  4. Ливерпулю придется заплатить за нового коуча солидную сумму отступных
Англия
25 апреля 2024, 19:19 |
1551
4

Ливерпулю придется заплатить за нового коуча солидную сумму отступных

Арне Слот близок к тому, чтобы стать преемником Юргена Клоппа

25 апреля 2024, 19:19 |
1551
4
Ливерпулю придется заплатить за нового коуча солидную сумму отступных
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Английский «Ливерпуль» ведет переговоры с «Фейеноордом» по переходу их главного тренера Арне Слота, английский клуб пытается закрыть сделку как можно быстрее.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Фейеноорд» планирует получить компенсацию за своего наставника. Руководство нидерландского клуба хочет получить 10-15 миллионов евро, сумма зависит и от того, перейдет ли в «Ливерпуль» персонал коуча. Журналист отмечает, что сейчас Слот является фаворитом на должность главного тренера английского гранда.

Ранее Слота расхвалил капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

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Ливерпуль Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига компенсация чемпионат Нидерландов по футболу Фейеноорд Арне Слот
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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Gargantua
почему не Аморим?
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+1
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T-800
это я про Сколари еще вспомнил, второй лучший бразилец в истории Португалии
НЕ УМЕЮТ ПОРТУГАЛЬЦЫ ТРЕНИРОВАТЬ. ЖОЗЕ - БОЛЬШАЯ АНОМАЛИЯ!!!
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0
T-800
голландская тренерская школа исторически лучше португальской тренерской (Моуриньо за исключение), уже молчу что 2 самых успешных тренера португальской сборной ... это иностранцы, нигде такого нету ...
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0
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