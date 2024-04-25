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Англия
25 апреля 2024, 13:38 |
558
1

Капитан Ливерпуля расхвалил возможного нового тренера команды

Арне Слот получил положительную характеристику от Вирджила ван Дейка

25 апреля 2024, 13:38 |
558
1
Капитан Ливерпуля расхвалил возможного нового тренера команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Защитник и капитан английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями относительно возможного нового тренера команды Арне Слота, который сейчас возглавляет нидерландский «Фейеноорд»:

«Арне Слот – один из лучших нидерландских тренеров на данный момент. С его манерой игры, его философией он может быть тренером «Ливерпуля». Но я читаю и слышу, что его назначение еще не согласовано на 100%. Будем смотреть. Мы сосредоточимся на этом позже».

На данный момент «Ливерпуль» активно ведет переговоры как с самим Арне Слотом, так и с «Фейеноордом», который не отпустит своего тренера, пока не получит денежную компенсацию.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига чемпионат Нидерландов по футболу Фейеноорд Арне Слот Вирджил ван Дейк
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Gargantua
да его Луческу обыгрывал
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