Капитан Ливерпуля расхвалил возможного нового тренера команды

Защитник и капитан английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями относительно возможного нового тренера команды Арне Слота, который сейчас возглавляет нидерландский «Фейеноорд»:

«Арне Слот – один из лучших нидерландских тренеров на данный момент. С его манерой игры, его философией он может быть тренером «Ливерпуля». Но я читаю и слышу, что его назначение еще не согласовано на 100%. Будем смотреть. Мы сосредоточимся на этом позже».

На данный момент «Ливерпуль» активно ведет переговоры как с самим Арне Слотом, так и с «Фейеноордом», который не отпустит своего тренера, пока не получит денежную компенсацию.