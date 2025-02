Дерби ультраправых. Футбольную Германию взорвали фанаты команд Третьей лиги

Основное внимание немецкой общественности в минувшие выходные было уделено парламентским выборам. Они состоялись в воскресенье, 23 февраля, и завершились победой блока ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, который набрал 28,5% голосов избирателей. Однако на втором месте с рекордным для себя показателем в 20,8% оказалась партия Альтернатива для Германии (АдГ) – ультраправая политическая сила, которая в последние годы пользуется серьезной популярностью в немецких народных массах, чем заставляет задуматься большинство европейских политиков о том, что же идет не так, и как нужно работать, чтобы не допустить роста ультраправых идей в обществе в своих странах.

Символично, что ровно за день до выборов в Бундестаг в Германии состоялся футбольный матч Третьей лиги между Ганзой из Ростока и Динамо из Дрездена. Противостояния этих команд в последние годы стали невероятно рискованными, так как часто сопровождаются беспорядками как непосредственно на трибунах стадионов, так и за их пределами. Дело в том, что оба этих клуба, города которых разделяет расстояние в более чем 400 километров, имеют одну и ту же особенность: они расположены на территории бывшей ГДР, а их радикальные фанаты придерживаются ультраправых политических взглядов – тех, которые проповедует АдГ.

И пускай сейчас чисто с футбольной точки зрения для Ганзы и дрезденского Динамо настали отнюдь не лучшие времена, это не мешает их болельщикам заполнять стадионы этих клубов под завязку, когда команды встречаются друг с другом.

В минувшие выходные ситуация ухудшилась настолько, что поединок между Ганзой и Динамо даже пришлось остановить более чем на 20 минут. Еще перед началом этого матча полиция начала фиксировать нарушения общественного порядка, а самой игре организаторы присвоили статус такой, которая относится к категории с высоким уровнем риска. По этой причине на стадионе и в его окрестностях работало около 1300 представителей полиции, но полностью избежать неприятностей организаторам все-таки не удалось…

В середине первого тайма, когда счет был уже 1:0 в пользу Ганзы, на трибунах вспыхнули серьезные беспорядки. Сперва фанаты обеих команд начали бросать друг в друга файеры, а после ультрас Динамо развернули несогласованный баннер, из-за чего на сектор пришлось подняться полиции, чтобы действия, нарушающие общественный порядок, были прекращены. Однако гости из Дрездена оказали сопротивление – начали забрасывать представителей правопорядка теми же файерами, из-за чего между фанатами и полицией возникли потасовки, а футбольный матч пришлось приостановить, чтобы не подвергать футболистов опасности.

Troubles at the Hansa Rostock vs Dynamo Dresden match yesterday 💥🇩🇪 pic.twitter.com/K90I0CEoLd