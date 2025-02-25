Дерби ультраправых. Футбольную Германию взорвали фанаты команд Третьей лиги

Основное внимание немецкой общественности в минувшие выходные было уделено парламентским выборам. Они состоялись в воскресенье, 23 февраля, и завершились победой блока ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом, который набрал 28,5% голосов избирателей. Однако на втором месте с рекордным для себя показателем в 20,8% оказалась партия Альтернатива для Германии (АдГ) – ультраправая политическая сила, которая в последние годы пользуется серьезной популярностью в немецких народных массах, чем заставляет задуматься большинство европейских политиков о том, что же идет не так, и как нужно работать, чтобы не допустить роста ультраправых идей в обществе в своих странах.

Символично, что ровно за день до выборов в Бундестаг в Германии состоялся футбольный матч Третьей лиги между Ганзой из Ростока и Динамо из Дрездена. Противостояния этих команд в последние годы стали невероятно рискованными, так как часто сопровождаются беспорядками как непосредственно на трибунах стадионов, так и за их пределами. Дело в том, что оба этих клуба, города которых разделяет расстояние в более чем 400 километров, имеют одну и ту же особенность: они расположены на территории бывшей ГДР, а их радикальные фанаты придерживаются ультраправых политических взглядов – тех, которые проповедует АдГ.

И пускай сейчас чисто с футбольной точки зрения для Ганзы и дрезденского Динамо настали отнюдь не лучшие времена, это не мешает их болельщикам заполнять стадионы этих клубов под завязку, когда команды встречаются друг с другом.

В минувшие выходные ситуация ухудшилась настолько, что поединок между Ганзой и Динамо даже пришлось остановить более чем на 20 минут. Еще перед началом этого матча полиция начала фиксировать нарушения общественного порядка, а самой игре организаторы присвоили статус такой, которая относится к категории с высоким уровнем риска. По этой причине на стадионе и в его окрестностях работало около 1300 представителей полиции, но полностью избежать неприятностей организаторам все-таки не удалось…

В середине первого тайма, когда счет был уже 1:0 в пользу Ганзы, на трибунах вспыхнули серьезные беспорядки. Сперва фанаты обеих команд начали бросать друг в друга файеры, а после ультрас Динамо развернули несогласованный баннер, из-за чего на сектор пришлось подняться полиции, чтобы действия, нарушающие общественный порядок, были прекращены. Однако гости из Дрездена оказали сопротивление – начали забрасывать представителей правопорядка теми же файерами, из-за чего между фанатами и полицией возникли потасовки, а футбольный матч пришлось приостановить, чтобы не подвергать футболистов опасности.

Troubles at the Hansa Rostock vs Dynamo Dresden match yesterday 💥🇩🇪 pic.twitter.com/K90I0CEoLd — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 23, 2025

Интересно, что игроки дрезденского Динамо еще во время предматчевой разминки начали всерьез ставить вопрос о целесообразности проведения матча, так как не чувствовали себя в безопасности. Фанаты Ганзы уже тогда бросили несколько шумовых гранат на поле – в ту точку, неподалеку от которой и готовились к игре игроки Динамо. Однако организаторам удалось оперативно урегулировать ситуацию, и игра все-таки началась…

Потасовка в середине первого тайма затянулась более чем на 20 минут, и существовал вариант, при котором дальнейшее проведение матча будет отменено. Однако ситуация разрешилась, и игра была продолжена, пока в перерыве между фанатами вновь не возникли потасовки – на этот раз уже в зоне продажи закусок. По данным полицейского управления Ростока, в результате нападения на зону питания приезжих болельщиков были ранены 13 полицейских, а также пять сотрудников стадиона. Еще известно, что за медицинской помощью обратились 33 посетителя стадиона.

В итоге матч все-таки был доигран, а победу в нем одержала Ганза – 1:0, лишившая Динамо возможности оказаться во главе турнирной таблицы. Но показательнее всего другое: после поединка ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за произошедшее, наоборот – клубы лишь обменялись упреками.

Генеральный менеджер Ганзы Юрген Веленд заявил следующее: "Причиной [беспорядков] явно стали приезжие болельщики, в этом районе не осталось камня на камне".

А вот спортивный директор дрезденского Динамо Томас Брендль акцентировал внимание на провокациях, которые последовали со стороны местных болельщиков в адрес его команды и ее поклонников еще перед началом поединка, которые так и остались без надлежащего внимания и оценки: "Если судейская бригада состоит из четырех человек, то я бы хотел, чтобы хотя бы один из них отвечал за то, что происходило перед матчем".

Getty Images

Getty Images

Драки между фанатами Ганзы и Динамо Дрезден неоднократно происходили и в прошлом, однако противостояние ультрас-группировок обострилось в 2014 году, когда игра на Кубок Германии между этими соперниками завершилась существенными беспорядками. В итоге дрезденскому клубу пришлось заплатить штраф и провести один домашний матч при пустых трибунах, но именно тогда в противостоянии Ганза – Динамо был окончательно подожжен фитиль, который горит и по сей день.

Основанная в 1965 году, в разгар Холодной войны, Ганза Росток получила широкую известность даже за пределами Германии в конце 90-х годов минувшего века, когда ей удалось закрепиться в элитарном дивизионе тамошнего футбола – Бундеслиге, и даже дважды занять там высокую, как для себя, шестую позицию (в 1996 и 1998 годах). Однако после десяти сезонов на высшем уровне Ганза по итогам розыгрыша Бундеслиги-2004/05 вылетела во второй дивизион, спустя два года вернулась в элиту, после чего стремительно начала погружаться все ниже и ниже. С 2012 по 2021 годы Ганза играла исключительно в Третьей лиге, после чего на три сезона вернулась во вторую Бундеслигу, откуда в минувшем году снова вылетела.

Как и во многих других футбольных клубах бывшей ГДР, фанаты Ганзы в большинстве своем придерживаются крайне правых политических взглядов. Более того, с ноября минувшего года председателем Наблюдательного совета клуба из Ростока является 43-летний Себастьян Эггерт – бывший ультрас клуба, основатель и лидер ультрас-группы Suptras, который по некоторым данным все еще сохраняет активную связь со своими экс-коллегами и старается их всячески защищать и поддерживать.

Фанаты Динамо Дрезден не слишком-то и отстают, если и вовсе отстают, от коллег из Ростока. Этот клуб был основан в 1953 году под названием Sportgemeinschaft Dynamo Dresden и был непосредственно связан с органами полиции и спецслужбами, подчиняясь Министерству государственной безопасности ГДР, имевшего неофициальное, но крайне известное сокращенное название "Штази". Фан-база Динамо Дрезден открыто называет себя ультраправыми. Некоторые поединки своей команды ультрас посещали в военной форме, проводя марши и терроризируя фанатов других коллективов.

Los aficionados del Dynamo de Dresden fueron al estadio del Karlsruher vestidos de militares. El mensaje: declarar la "guerra" a la DFB. pic.twitter.com/2906yaKoCz — Luis Vallejo (@Lvallejocolom) May 15, 2017

Динамо Дрезден является 8-кратным чемпионом ГДР, а после объединения Германии эта команда провела четыре сезона в Бундеслиге, откуда вылетела в 1995 году. С тех пор вот уже тридцать лет Динамо Дрезден болтается в низших дивизионах, что не мешает клубу иметь солидную фан-базу и позиционировать себя как проект с "важной социальной миссией".

Что касается событий последних выходных, то пока эта история существенного развития не получила, и нам лишь предстоит дождаться, как немецкая система футбольного правосудия оценит серьезные инциденты в противостоянии Ганзы и Динамо Дрезден, которое из "восточного дерби" превратилось в "дерби ультраправых".

Текст: meta.ua