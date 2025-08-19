Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Германии. Гирасси принес победу Боруссии Д в первом раунде
Кубок Германии
Швайнфурт
18.08.2025 19:00 – FT 2 : 4
Фортуна Д
19 августа 2025, 00:37 | Обновлено 19 августа 2025, 01:03
28
0

За команду Швайнфурт гол забил Эрик Шуранов

Кубок Германии. Гирасси принес победу Боруссии Д в первом раунде
17 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.

Серу Гирасси принес победу Боруссии Д в первом раунде. Новичок команды забил гол в ворота Рот-Вайсс Эссен на 79-й минуте (1:0).

Также в следующий раунд вышли Майнц, Герта и Фортуна.

За команду Швайнфурт гол забил Эрик Шуранов, ранее выступавший за юношеские сборные Украины.

Кубок Германии. 1/32 финала, 17 августа

Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд – 0:1

Гол: Серу Гирасси, 75

Динамо Дрезден – Майнц – 0:1

Гол: Надим Амири, 22

Пройссен Мюнстер – Герта Берлин – 0:0 (пен. 3:5)

Швайнфурт – Фортуна Дюссельдорф – 2:4

Голы: Винцгаймер, 44 (пен), Шуранов, 83 – Аппелькамп, 66, 86, Иттен, 68, Муслия, 72

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Синта Аппелькамп (Фортуна Д).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Шуранов (Швайнфурт).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Флоран Муслия (Фортуна Д).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Иттен (Фортуна Д).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Синта Аппелькамп (Фортуна Д).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Manuel Wintzheimer (Швайнфурт).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
