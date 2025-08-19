Кубок Германии. Гирасси принес победу Боруссии Д в первом раунде
За команду Швайнфурт гол забил Эрик Шуранов
17 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.
Серу Гирасси принес победу Боруссии Д в первом раунде. Новичок команды забил гол в ворота Рот-Вайсс Эссен на 79-й минуте (1:0).
Также в следующий раунд вышли Майнц, Герта и Фортуна.
За команду Швайнфурт гол забил Эрик Шуранов, ранее выступавший за юношеские сборные Украины.
Кубок Германии. 1/32 финала, 17 августа
Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд – 0:1
Гол: Серу Гирасси, 75
Динамо Дрезден – Майнц – 0:1
Гол: Надим Амири, 22
Пройссен Мюнстер – Герта Берлин – 0:0 (пен. 3:5)
Швайнфурт – Фортуна Дюссельдорф – 2:4
Голы: Винцгаймер, 44 (пен), Шуранов, 83 – Аппелькамп, 66, 86, Иттен, 68, Муслия, 72
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 15 по 18 августа проходит 3-й тур Украинской Премьер-лиги
Немец – о Нойере