17 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.

Серу Гирасси принес победу Боруссии Д в первом раунде. Новичок команды забил гол в ворота Рот-Вайсс Эссен на 79-й минуте (1:0).

Также в следующий раунд вышли Майнц, Герта и Фортуна.

За команду Швайнфурт гол забил Эрик Шуранов, ранее выступавший за юношеские сборные Украины.

Кубок Германии. 1/32 финала, 17 августа

Рот-Вайсс Эссен – Боруссия Дортмунд – 0:1

Гол: Серу Гирасси, 75

Динамо Дрезден – Майнц – 0:1

Гол: Надим Амири, 22

Пройссен Мюнстер – Герта Берлин – 0:0 (пен. 3:5)

Швайнфурт – Фортуна Дюссельдорф – 2:4

Голы: Винцгаймер, 44 (пен), Шуранов, 83 – Аппелькамп, 66, 86, Иттен, 68, Муслия, 72