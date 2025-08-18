Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кубок Германии. Айнтрахт забил 5 голов, а Кайзерслаутерн отгрузил 7 мячей
Кубок Германии
Мейзельвитц
17.08.2025 16:30 – FT 0 : 5
Карлсруэ
Германия
18 августа 2025, 15:51 | Обновлено 18 августа 2025, 17:00
Кубок Германии. Айнтрахт забил 5 голов, а Кайзерслаутерн отгрузил 7 мячей

17 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии

Кубок Германии. Айнтрахт забил 5 голов, а Кайзерслаутерн отгрузил 7 мячей
ФК Айнтрахт Франкфурт

17 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.

Фавориты одержали победы. Айнтрахт забил 5 голов, а Кайзерслаутерн отгрузил 7 мячей.

Кубок Германии. 1/32 финала, 17 августа

  • Виктория Кельн – Падерборн – 1:3
  • Энгерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:5
  • Дельменхорст – Боруссия М – 2:3
  • Локомотив Лейпциг – Шальке – 0:1 (д.в.)
  • Лоне – Гройтер Фюрт – 2:0
  • Мойзельвиц – Карлсруэ – 0:5
  • Регенсбург – Кельн – 1:2
  • РСФ Айнтрахт – Кайзерслаутерн – 0:7
  • Галлешер – Аугсбург – 0:2
  • Ульм – Эльферсберг – 0:1
  • Хомбург – Хольштайн Киль – 0:2

Видеофрагменты матчей

Виктория Кельн – Падерборн – 1:3

Энгерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:5

Дельменхорст – Боруссия М – 2:3

Локомотив Лейпциг – Шальке – 0:1 (д.в.)

Лоне – Гройтер Фюрт – 2:0

Мойзельвиц – Карлсруэ – 0:5

Регенсбург – Кельн – 1:2

РСФ Айнтрахт – Кайзерслаутерн – 0:7

Галлешер – Аугсбург – 0:2

Ульм – Эльферсберг – 0:1

Хомбург – Хольштайн Киль – 0:2

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Christoph Kobald (Карлсруэ).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Лилиан Эглофф (Карлсруэ).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Fabian Schleusener (Карлсруэ).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Рапп (Карлсруэ).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Fabian Schleusener (Карлсруэ).
