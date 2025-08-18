Кубок Германии. Айнтрахт забил 5 голов, а Кайзерслаутерн отгрузил 7 мячей
17 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии
Фавориты одержали победы. Айнтрахт забил 5 голов, а Кайзерслаутерн отгрузил 7 мячей.
Кубок Германии. 1/32 финала, 17 августа
- Виктория Кельн – Падерборн – 1:3
- Энгерс – Айнтрахт Франкфурт – 0:5
- Дельменхорст – Боруссия М – 2:3
- Локомотив Лейпциг – Шальке – 0:1 (д.в.)
- Лоне – Гройтер Фюрт – 2:0
- Мойзельвиц – Карлсруэ – 0:5
- Регенсбург – Кельн – 1:2
- РСФ Айнтрахт – Кайзерслаутерн – 0:7
- Галлешер – Аугсбург – 0:2
- Ульм – Эльферсберг – 0:1
- Хомбург – Хольштайн Киль – 0:2
Видеофрагменты матчей
