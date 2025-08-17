16.08.2025 16:30 – FT 0 : 5
Германия17 августа 2025, 18:23 | Обновлено 17 августа 2025, 18:41
17
0
ВИДЕО. Вольфсбург и РБ Лейпциг вышли в 1/16 финала Кубка Германии
16 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии
16 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.
Вольфсбург и РБ Лейпциг вышли в 1/16 финала.
Кубок Германии. 1/32 финала, 16 сентября
- Динамо Берлин – Бохум – 1:3 (д.ч.)
- Пирмазенс – Гамбург – 1:2 (д.ч.)
- Айнтрахт Нордерштедт – Санкт-Паули – 0:0 (пен. 2:3)
- Балингер – Хайденхайм – 0:5
- Ганза Росток – Хоффенхайм – 0:4
- Хемелинген – Вольфсбург – 0:9
- Зандгаузен – РБ Лейпциг – 2:4
- Иллертиссен – Нюрнберг – 3:3 (пен. 6:5)
- Энерги Коттбус – Ганновер – 1:0
- Лотте – Фрайбург – 0:2
- Любек – Дармштадт – 1:2
Видеофрагменты матчей
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Сирлорд Конте (Хайденхайм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Кауфманн (Хайденхайм).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Шинза (Хайденхайм).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Хонсак (Хайденхайм).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Шинза (Хайденхайм).
