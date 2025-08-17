Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Германии
Балингер
16.08.2025 16:30 – FT 0 : 5
Хайденхайм
Германия
17 августа 2025, 18:23 | Обновлено 17 августа 2025, 18:41
17
0

ВИДЕО. Вольфсбург и РБ Лейпциг вышли в 1/16 финала Кубка Германии

16 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии

РБ Лейпциг

16 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.

Вольфсбург и РБ Лейпциг вышли в 1/16 финала.

Кубок Германии. 1/32 финала, 16 сентября

  • Динамо Берлин – Бохум – 1:3 (д.ч.)
  • Пирмазенс – Гамбург – 1:2 (д.ч.)
  • Айнтрахт Нордерштедт – Санкт-Паули – 0:0 (пен. 2:3)
  • Балингер – Хайденхайм – 0:5
  • Ганза Росток – Хоффенхайм – 0:4
  • Хемелинген – Вольфсбург – 0:9
  • Зандгаузен – РБ Лейпциг – 2:4
  • Иллертиссен – Нюрнберг – 3:3 (пен. 6:5)
  • Энерги Коттбус – Ганновер – 1:0
  • Лотте – Фрайбург – 0:2
  • Любек – Дармштадт – 1:2

Видеофрагменты матчей

Динамо Берлин – Бохум – 1:3 (д.ч.)

Пирмазенс – Гамбург – 1:2 (д.ч.)

Айнтрахт Нордерштедт – Санкт-Паули – 0:0 (пен. 2:3)

Балингер – Хайденхайм – 0:5

Ганза Росток – Хоффенхайм – 0:4

Хемелинген – Вольфсбург – 0:9

Зандгаузен – РБ Лейпциг – 2:4

Иллертиссен – Нюрнберг – 3:3 (пен. 6:5)

Энерги Коттбус – Ганновер – 1:0

Лотте – Фрайбург – 0:2

Любек – Дармштадт – 1:2

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Сирлорд Конте (Хайденхайм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Кауфманн (Хайденхайм).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Шинза (Хайденхайм).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Хонсак (Хайденхайм).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Шинза (Хайденхайм).
По теме:
Полесье – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Прикарпатье – Чернигов – 0:3. Неудержимый Койдан. Видео голов и обзор матча
Диназ – Колос-2 Ковалевка – 1:3. Дубль Любко. Видео голов и обзор матча
