  4. Степанов впервые забил на профи-уровне. Его клуб вылетел из Кубка Германии
Германия
16 августа 2025, 20:17 |
Степанов впервые забил на профи-уровне. Его клуб вылетел из Кубка Германии

Нюрнберг вылетел из национального кубка

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

16 августа прошел матч 1/32 финала Кубка Германии 2025/26 между командами Иллертиссен и Нюрнберг.

Команды сыграли на арене Вехлин-Штадион. В поединке было забито шесть голов

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 46-й минуте в составе гостей вышел 18-летний украинский форвард Артем Степанов. На 78-й он поразил ворота соперников ударом головой, забив второй мяч для Нюрнберга.

Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти сильнее оказался Иллертиссен – 6:5. Степанов в лотерее к отметке не подходил.

Кубок Германии. 1/32 финала, 16 августа.

Иллертиссен – Нюрнберг – 3:3 (пен 6:5)

Голы: Милич, 2, Глессинг, 43, Рюле, 90 – Йилмаз, 65, Степанов, 78, Талалович, 86.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
