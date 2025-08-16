Степанов впервые забил на профи-уровне. Его клуб вылетел из Кубка Германии

16 августа прошел матч 1/32 финала Кубка Германии 2025/26 между командами Иллертиссен и Нюрнберг.

Команды сыграли на арене Вехлин-Штадион. В поединке было забито шесть голов

На 46-й минуте в составе гостей вышел 18-летний украинский форвард Артем Степанов. На 78-й он поразил ворота соперников ударом головой, забив второй мяч для Нюрнберга.

Основное время игры завершилось со счетом 3:3. В серии пенальти сильнее оказался Иллертиссен – 6:5. Степанов в лотерее к отметке не подходил.

Кубок Германии. 1/32 финала, 16 августа.

Иллертиссен – Нюрнберг – 3:3 (пен 6:5)

Голы: Милич, 2, Глессинг, 43, Рюле, 90 – Йилмаз, 65, Степанов, 78, Талалович, 86.