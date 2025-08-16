ВИДЕО. Кубок Германии. Матч-триллер: Степанов забил первый гол за Нюрнберг

16 августа проходит матч 1/32 финала Кубка Германии 2025/26 между командами Иллертиссен и Нюрнберг.

Команды играют на арене Вехлин-Штадион. Время начала встречи – 16:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время игры завершилось со счетом 3:3. Сейчас команды проводят овертаймы. Если по итогам двух дополнительных экстратаймов не будет определен победитель, то будет назначена серия пенальти.

На 46-й минуте в составе гостей вышел 18-летний украинский форвард Артем Степанов. На 78-й он поразил ворота соперников ударом головой, забив второй мяч для Нюрнберга.

Степанов впервые отличился за Нюрнберг в официальных матчах.

ВИДЕО. Кубок Германии. Матч-триллер: Степанов забил первы гол за Нюрнберг