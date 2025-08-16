16 августа на Волин-Штадион пройдет матч 1/32 финала кубка Германии, в котором Иллертиссен встретится с Нюрнбергом. Поединок начнется в 16:30 по европейскому времени.

Иллертиссен

Команда из одноименного городка в Баварии был создан более века назад, в 1921-м году. Но так и не выросла во что-то более масштабное, чем региональный коллектив. Кстати, в последнее время были успешны игроки именно в этом формате, взяв в 2022-2025 трижды кубок Баварии.

В целом же это откровенно аматорский коллектив. Он играет в местной Региональ-Лиге, на четвертом уровне немецкого футбола. И, кстати, сумел хорошо стартовать на этот раз. Не смутил и разгром дома 0:3 от Вюрцбургер Киккерс - обоих следующих противников, и Байронт, и вторую команду Гройтер Фюрта, получилось победить, так что к кубковому поединку удалось подойти в очень неплохом настроении. Тем более что терять нечего, никто не осудит за неудачу в кубке.

Нюрнберг

Клуб имел немалые исторические успехи, собрав немалое количество трофеев. Правда, с конца 60-х прибавили только один кубок, 2007-го года. А за последнее десятилетие получилось провести только один сезон в Бундеслиге 1. Прошлым летом тренером стал Мирослав Клозе. Но великий нападающий добился в том розыгрыше только номинального прогресса: поднялись с двенадцатого на десятое место.

Чтобы прибавить, летом позвали Степанова. Юный украинец сравнивается с самим Холландом. Но пока что не удается ничего ни у новичка, ни у команды в целом. Сначала проиграли 0:1 на выезде в Эльферсберге. Потом повторили этот же счет и дома, принимая Дармштадт - в итоге амбициозный коллектив на дне турнирной таблице Бундеслиги 2.

Статистика личных встреч

Хотя оба клуба базируются довольно рядом друг с другом, они до этого ни разу не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут первой победы гостей в этом сезоне. Клозе нужен успех даже не только со спортивной, но и с моральной точки зрения, чтобы вернуть уверенность в себе. Ставим на гостей с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).