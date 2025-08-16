Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Иллертиссен – Нюрнберг. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии
Кубок Германии
Иллертиссен
16.08.2025 16:30 - : -
Нюрнберг
Кубок Германии
16 августа 2025, 07:47
Иллертиссен – Нюрнберг. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии

Поединок состоится 16 августа в 16:30 по Киеву

Иллертиссен – Нюрнберг. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа на Волин-Штадион пройдет матч 1/32 финала кубка Германии, в котором Иллертиссен встретится с Нюрнбергом. Поединок начнется в 16:30 по европейскому времени.

Иллертиссен

Команда из одноименного городка в Баварии был создан более века назад, в 1921-м году. Но так и не выросла во что-то более масштабное, чем региональный коллектив. Кстати, в последнее время были успешны игроки именно в этом формате, взяв в 2022-2025 трижды кубок Баварии.

В целом же это откровенно аматорский коллектив. Он играет в местной Региональ-Лиге, на четвертом уровне немецкого футбола. И, кстати, сумел хорошо стартовать на этот раз. Не смутил и разгром дома 0:3 от Вюрцбургер Киккерс - обоих следующих противников, и Байронт, и вторую команду Гройтер Фюрта, получилось победить, так что к кубковому поединку удалось подойти в очень неплохом настроении. Тем более что терять нечего, никто не осудит за неудачу в кубке.

Нюрнберг

Клуб имел немалые исторические успехи, собрав немалое количество трофеев. Правда, с конца 60-х прибавили только один кубок, 2007-го года. А за последнее десятилетие получилось провести только один сезон в Бундеслиге 1. Прошлым летом тренером стал Мирослав Клозе. Но великий нападающий добился в том розыгрыше только номинального прогресса: поднялись с двенадцатого на десятое место.

Чтобы прибавить, летом позвали Степанова. Юный украинец сравнивается с самим Холландом. Но пока что не удается ничего ни у новичка, ни у команды в целом. Сначала проиграли 0:1 на выезде в Эльферсберге. Потом повторили этот же счет и дома, принимая Дармштадт - в итоге амбициозный коллектив на дне турнирной таблице Бундеслиги 2.

Статистика личных встреч

Хотя оба клуба базируются довольно рядом друг с другом, они до этого ни разу не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут первой победы гостей в этом сезоне. Клозе нужен успех даже не только со спортивной, но и с моральной точки зрения, чтобы вернуть уверенность в себе. Ставим на гостей с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Иллертиссен
16 августа 2025 -
16:30
Нюрнберг
Фора Нюнберга (-1) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
