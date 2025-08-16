Кубок Германии. Шторм с градом: Байер забил 4, а Унион Берлин отгрузил 5
Матч команды из Леверкузена был приостановлен и-за дождя
Вечером 15 августа состоялись 4 матча 1/32 финала Кубка Германии.
Фавориты подтвердили класс. Байер забил соперникам 4 гола (4:0), а Унион Берлин отгрузил 5 мячей.
Матч команды из Леверкузена был приостановлен на некоторое время из-за сильного дождя с градом.
В последнем матче игрового дня Арминия выбила Вердер (1:0) из Кубка Германии.
Кубок Германии. 1/32 финала, 15 августа
Гютерсло – Унион Берлин – 0:5
Голы: Сков, 19, Кверфельд, 35, Хедира, 43, Илич, 78, Чон У Йон, 90+4
Гросашпах – Байер – 0:4
Голы: Шик, 32, Артур, 74, Кофане, 84, Гримальдо, 87 (пен)
Саарбрюкен – Магдебург – 1:3
Голы: Цивея, 67 – Карс, 43, Гриб, 45+2, 59
Арминия – Вердер – 1:0
Гол: Янг, 90+3
ВИДЕО. Матч Байера был приостановлен из-за дождя
Erst viel zu warm, jetzt viel zu Hagel…— Leon Potuzhek (@GermanDaggers) August 15, 2025
Immerhin: Der gut aufgelegte #bayer04-Gästeblock sorgt für beste Gewitter-Pausen-Stimmung.#SGSB04 pic.twitter.com/1cZcaC85H0
События матча
