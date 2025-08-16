Кубок Германии. Шторм с градом: Байер забил 4, а Унион Берлин отгрузил 5

Вечером 15 августа состоялись 4 матча 1/32 финала Кубка Германии.

Фавориты подтвердили класс. Байер забил соперникам 4 гола (4:0), а Унион Берлин отгрузил 5 мячей.

Матч команды из Леверкузена был приостановлен на некоторое время из-за сильного дождя с градом.

В последнем матче игрового дня Арминия выбила Вердер (1:0) из Кубка Германии.

Кубок Германии. 1/32 финала, 15 августа

Гютерсло – Унион Берлин – 0:5

Голы: Сков, 19, Кверфельд, 35, Хедира, 43, Илич, 78, Чон У Йон, 90+4

Гросашпах – Байер – 0:4

Голы: Шик, 32, Артур, 74, Кофане, 84, Гримальдо, 87 (пен)

Саарбрюкен – Магдебург – 1:3

Голы: Цивея, 67 – Карс, 43, Гриб, 45+2, 59

Арминия – Вердер – 1:0

Гол: Янг, 90+3

ВИДЕО. Матч Байера был приостановлен из-за дождя