На первой минуте. Степанов отметился результативным действием за Нюрнберг
Украинец отдал ассист в матче против «Динамо» Дрезден
Украинский форвард «Нюрнберга» Артем Степанов отметился результативным действием за свою команду в матче 12 тура Второй Бундеслиги.
На первой минуте матча против «Динамо» Дрезден Степанов отдал голевую передачу на Рафаэля Лубаха, уверенно реализовавшего свой момент.
В нынешнем сезоне Второй Бундеслиги Нюрнберг занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей
