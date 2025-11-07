Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На первой минуте. Степанов отметился результативным действием за Нюрнберг
Германия
07 ноября 2025, 20:22 |
Украинец отдал ассист в матче против «Динамо» Дрезден

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский форвард «Нюрнберга» Артем Степанов отметился результативным действием за свою команду в матче 12 тура Второй Бундеслиги.

На первой минуте матча против «Динамо» Дрезден Степанов отдал голевую передачу на Рафаэля Лубаха, уверенно реализовавшего свой момент.

В нынешнем сезоне Второй Бундеслиги Нюрнберг занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей

Артем Степанов Нюрнберг Вторая Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
