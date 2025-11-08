Клозе оценил победу Нюрнберга в матче, где Степанов отличился ассистом

Главный тренер немецкого «Нюрнберга» Мирослав Клозе прокомментировал победу своей команды в матче Второй Бундеслиги против «Дрездена» (2:1).

Украинский форвард Артем Степанов вышел на поле в стартовом составе, сыграл 74 минуты и записал на свой счет результативную передачу. В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел 11 матчей, в которых забил два гола и сделпл один ассист.

О значении победы: «Эта победа очень много значит для меня. Здорово видеть, как мы играем в последних играх. Все сплотились и верят в то, как мы хотим играть. У нас был хороший импульс в матче, мы были очень сильны до самого конца. Но самое главное сегодня – это наш настрой».

О быстром голе: «Мы хотели сыграть напрямую вперёд, футболисты это отлично сделали. Степанов сделал отличную передачу, Момо хорошо атаковал ближнюю штангу, а Рафа совершил отличный рывок. Тем более замечательно, что это случилось сегодня всего через 13 секунд после начала игры».

«Тренеры сказали нам, что мы должны быть готовы с самого начала. И тут Артём Степанов сделал великолепный пас. Гол, безусловно, помог команде сегодня, поэтому он так много для меня значит.

Мы знали, что «Дрезден» будет оказывать сильное давление. Мы хотели этому противостоять», – сообщил автор первого забитого мяча Рафаэль Любах.