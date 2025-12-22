Вспомнить все. Против кого в Бундеслиге Кейн совершал голевые действия?
Упомянем соперников, в матчах против которых англичанин отмечался результативными действиями
Гарри Кейн – рекордсмен Бундеслиги по скорости осуществления 100 результативных действий.
Англичанин добился знаковой отметки уже в третьем своем сезоне в чемпионате Германии (78 матчей).
Упомянем всех соперников, в матчах против которых Кейн забивал голы или отдавал результативные передачи.
Результативные действия Гарри Кейна в Бундеслиге
2023/24
- Вердер – гол и ассист
- Аугсбург – дубль
- Байер – гол
- Бохум – хет-трик и два ассиста
- РБ Лейпциг – гол
- Фрайбург – ассист
- Майнц – гол
- Дармштадт – хет-трик и ассист.
- Боруссия Дортмунд – хет-трик
- Хайденхайм – дубль
- Кельн – гол
- Штутгарт – дубль
- Вольфсбург – гол
- Хоффенхайм – гол
- Аугсбург – гол
- Боруссия Менхенгладбах – гол
- Бохум – гол
- РБ Лейпциг – дубль
- Майнц – хет-трик и ассист
- Дармштадт – гол и ассист
- Хайденхайм – гол
- Унион Берлин – гол и ассист
- Айнтрахт – дубль
- Штутгарт – гол
2024/25
- Вольфсбург – ассист
- Фрайбург – гол
- Гольштайн – хет-трик и ассист.
- Вердер – гол и два ассиста
- Айнтрахт – ассист
- Штутгарт – хет-трик
- Бохум – гол
- Унион Берлин – дубль и ассист.
- Аугсбург – хет-трик
- Боруссия Менхенгладбах – гол
- Хоффенхайм – гол и ассист
- Фрайбург – гол
- Гольштайн – дубль
- Вердер – дубль
- Санкт-Паули – гол и ассист
- Аугсбург – гол
- Хайденхайм – гол
- Боруссия Менхенгладбах – гол
- Хоффенхайм – гол и ассист
2025/26
- РБ Лейпциг – хет-трик
- Аугсбург – два ассиста
- Гамбург – дубль и ассист
- Хоффенхайм – хет-трик
- Вердер – дубль
- Айнтрахт – гол
- Боруссия Дортмунд – гол
- Унион Берлин – гол
- Фрайбург – гол
- Штутгарт – хет-трик
- Майнц – гол
- Хайденхайм – гол
Harry Kane has broken the record for the fastest time to reach 100 goal contributions in the Bundesliga, doing so in just 78 games. 🤯— Squawka (@Squawka) December 22, 2025
The previous record was held by Arjen Robben, who hit the century after 119 games.
Here are all of his G+A's across those 78 games. 👇 pic.twitter.com/sn5fYJnuBj
