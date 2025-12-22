Вспомнить все. Против кого в Бундеслиге Кейн совершал голевые действия?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
22 декабря 2025, 13:57 | Обновлено 22 декабря 2025, 14:00
63
0

Упомянем соперников, в матчах против которых англичанин отмечался результативными действиями

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн – рекордсмен Бундеслиги по скорости осуществления 100 результативных действий.

Англичанин добился знаковой отметки уже в третьем своем сезоне в чемпионате Германии (78 матчей).

Упомянем всех соперников, в матчах против которых Кейн забивал голы или отдавал результативные передачи.

Результативные действия Гарри Кейна в Бундеслиге

2023/24

  • Вердер – гол и ассист
  • Аугсбург – дубль
  • Байер – гол
  • Бохум – хет-трик и два ассиста
  • РБ Лейпциг – гол
  • Фрайбург – ассист
  • Майнц – гол
  • Дармштадт – хет-трик и ассист.
  • Боруссия Дортмунд – хет-трик
  • Хайденхайм – дубль
  • Кельн – гол
  • Штутгарт – дубль
  • Вольфсбург – гол
  • Хоффенхайм – гол
  • Аугсбург – гол
  • Боруссия Менхенгладбах – гол
  • Бохум – гол
  • РБ Лейпциг – дубль
  • Майнц – хет-трик и ассист
  • Дармштадт – гол и ассист
  • Хайденхайм – гол
  • Унион Берлин – гол и ассист
  • Айнтрахт – дубль
  • Штутгарт – гол

2024/25

  • Вольфсбург – ассист
  • Фрайбург – гол
  • Гольштайн – хет-трик и ассист.
  • Вердер – гол и два ассиста
  • Айнтрахт – ассист
  • Штутгарт – хет-трик
  • Бохум – гол
  • Унион Берлин – дубль и ассист.
  • Аугсбург – хет-трик
  • Боруссия Менхенгладбах – гол
  • Хоффенхайм – гол и ассист
  • Фрайбург – гол
  • Гольштайн – дубль
  • Вердер – дубль
  • Санкт-Паули – гол и ассист
  • Аугсбург – гол
  • Хайденхайм – гол
  • Боруссия Менхенгладбах – гол
  • Хоффенхайм – гол и ассист

2025/26

  • РБ Лейпциг – хет-трик
  • Аугсбург – два ассиста
  • Гамбург – дубль и ассист
  • Хоффенхайм – хет-трик
  • Вердер – дубль
  • Айнтрахт – гол
  • Боруссия Дортмунд – гол
  • Унион Берлин – гол
  • Фрайбург – гол
  • Штутгарт – хет-трик
  • Майнц – гол
  • Хайденхайм – гол
статистика Гарри Кейн чемпионат Германии по футболу Бундеслига
