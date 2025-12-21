Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кейн установил рекорд Бундеслиги по скорости ста результативных действий
Германия
21 декабря 2025, 23:49 | Обновлено 22 декабря 2025, 00:12
Кейн установил рекорд Бундеслиги по скорости ста результативных действий

Кто являлся предыдущим рекордсменом чемпионата Германии?

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн установил очередной рекорд Бундеслиги.

В этот раз англичанин быстрее всех стал автором 100 результативных действий в чемпионате.

Своё юбилейное действие (гол) Кейн совершил в победном выездном матче 15-го тура против Хайденхайма (4:0).

100 результативных действий в Бундеслиге (80 голов и 20 ассистов) англичанин совершил за 78 матчей, что на 35 меньше, чем было у автора уже предыдущего рекорда, также игрока Баварии Роя Макая (113).

Игроки с наименьшим количеством матчей, необходимых для получения 100 результативных действий в Бундеслиге

  • 78 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 113 – Рой Макай (Бавария)
  • 126 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Дортмунд)
  • 126 – Джованне Элбер (Штутгарт, Бавария)
  • 133 – Франк Рибери (Бавария)
  • 133 – Марселиньо (Вольфсбург, Герта)
