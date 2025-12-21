Кейн установил рекорд Бундеслиги по скорости ста результативных действий
Кто являлся предыдущим рекордсменом чемпионата Германии?
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн установил очередной рекорд Бундеслиги.
В этот раз англичанин быстрее всех стал автором 100 результативных действий в чемпионате.
Своё юбилейное действие (гол) Кейн совершил в победном выездном матче 15-го тура против Хайденхайма (4:0).
100 результативных действий в Бундеслиге (80 голов и 20 ассистов) англичанин совершил за 78 матчей, что на 35 меньше, чем было у автора уже предыдущего рекорда, также игрока Баварии Роя Макая (113).
Игроки с наименьшим количеством матчей, необходимых для получения 100 результативных действий в Бундеслиге
- 78 – Гарри Кейн (Бавария)
- 113 – Рой Макай (Бавария)
- 126 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Дортмунд)
- 126 – Джованне Элбер (Штутгарт, Бавария)
- 133 – Франк Рибери (Бавария)
- 133 – Марселиньо (Вольфсбург, Герта)
