Мюнхенская машина. Бавария победно закончила 2025 год, уничтожив соперника

21 декабря состоялись два заключительных матча 15-го тура немецкой Бундеслиги.

Лидер чемпионата «Бавария» отправился в гости к одному из аутсайдеров – «Хайденхайму».

Поединок завершился тотальным разгромом хозяев. Мюнхенская команда в спокойном темпе забила четыре мяча и покинула поле с победой (4:0).

Не обошлось и без гола Гарри Кейна, который отличился под занавес встречи. Английский форвард записал на свой счет уже 30-й забитый мяч в сезоне.

Нынешний год мюнхенская команда завершила на вершине Бундеслиги (41 балл). «Хайденхайм» так и остался 17-м (11 очков).

Бундеслига. 15-й тур, 21 декабря

«Хайденхайм» – «Бавария» – 0:4

Голы: Станишич, 15, Олисе, 32, Диас, 86, Кейн, 90+2

4️⃣ Goals. 3️⃣ Points. Top of the league! 🔒



Perfect way to end our final game of 2025 🥂 pic.twitter.com/JQNVcH78bl — FC Bayern (@FCBayernEN) December 21, 2025

«Майнц» – «Санкт-Паули» – 0:0