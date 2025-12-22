Бавария установила почти «вечное» достижение в Бундеслиге
Мюнхенцы точно могут занести себе в актив выступления в чемпионате Германии в 2025 году
Мюнхенская Бавария установила уникальное достижение в немецкой Бундеслиге в 2025 году.
После каждого тура чемпионата Германии, сыгранного в этом году (а таких было 34 суммарно в сезонах 2024/25 и 2025/26), Бавария занимала первое место в турнирной таблице Бундеслиги.
Еще ни одному клубу в истории турнира раньше не удавалось подобное достижение.
Напомним, что в сезоне 2024/25 Бавария стала чемпионом Германии, а в текущем сезоне 2025/26 лидирует в чемпионате, имея отрыв от второго места (Боруссия Дортмунд) в 9 очков.
34/34 – FC Bayern Munich in 2025 are the first side in Bundesliga history to sit top of the table at the end of every matchday across a whole calendar year, holding top spot after all 34 matchdays. Unchallenged. pic.twitter.com/tSoaC5gyTO— OptaFranz (@OptaFranz) December 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 22 декабря и начнется в 22:45 по Киеву
Элтон Моколо разочарован действиями украинского защитника ПСЖ