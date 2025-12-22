Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Бавария установила почти «вечное» достижение в Бундеслиге
Германия
Мюнхенцы точно могут занести себе в актив выступления в чемпионате Германии в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария установила уникальное достижение в немецкой Бундеслиге в 2025 году.

После каждого тура чемпионата Германии, сыгранного в этом году (а таких было 34 суммарно в сезонах 2024/25 и 2025/26), Бавария занимала первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Еще ни одному клубу в истории турнира раньше не удавалось подобное достижение.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Бавария стала чемпионом Германии, а в текущем сезоне 2025/26 лидирует в чемпионате, имея отрыв от второго места (Боруссия Дортмунд) в 9 очков.

