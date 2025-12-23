Не только Бавария. Десять команд не проигрывали в чемпионатах сезона 25/26
Мюнхенский клуб – единственный из топ-5 лиг, кто может похвастаться подобным достижением
В европейских чемпионатах сезона 2025/26 осталось лишь десять команд, которые еще не потерпели ни одного поражения.
Среди клубов топ-5 лиг «Бавария» единственная, кто до сих пор не проиграл в национальном первенстве. В активе мюнхенцев 13 побед и две ничьи в 15 сыгранных турах Бундеслиги.
Подопечные Венсана Компани набрали 45 баллов и уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя – «Боруссию» Дортмунд – на 11 пунктов.
Среди других беспроигрышных команд выделим португальские «Порту» и «Бенфику», а также турецкий «Фенербахче». Интересно, что подопечные Жозе Моуриньо расположились на третьей позиции позади «Спортинга», в пассиве которого есть одно поражение.
Команды европейских чемпионатов, которые еще не проигрывали в национальных чемпионатах в сезоне 2025/26
- Клаксвик (Фарерские острова): 23-4-0
- Порту (Португалия): 14-1-0
- Славия (Чехия): 13-6-0
- Вардар (Северная Македония): 13-3-0
- Бавария (Германия): 13-2-0
- Фенербахче (Турция): 11-6-0
- Тре Фиори (Сан-Марино): 11-3-0
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар): 11-1-0
- Бенфика (Португалия): 10-5-0
- Ла Фиорита (Сан-Марино): 8-6-0
