Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не только Бавария. Десять команд не проигрывали в чемпионатах сезона 25/26
Германия
23 декабря 2025, 16:44 |
236
0

Не только Бавария. Десять команд не проигрывали в чемпионатах сезона 25/26

Мюнхенский клуб – единственный из топ-5 лиг, кто может похвастаться подобным достижением

23 декабря 2025, 16:44 |
236
0
Не только Бавария. Десять команд не проигрывали в чемпионатах сезона 25/26
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

В европейских чемпионатах сезона 2025/26 осталось лишь десять команд, которые еще не потерпели ни одного поражения.

Среди клубов топ-5 лиг «Бавария» единственная, кто до сих пор не проиграл в национальном первенстве. В активе мюнхенцев 13 побед и две ничьи в 15 сыгранных турах Бундеслиги.

Подопечные Венсана Компани набрали 45 баллов и уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя – «Боруссию» Дортмунд – на 11 пунктов.

Среди других беспроигрышных команд выделим португальские «Порту» и «Бенфику», а также турецкий «Фенербахче». Интересно, что подопечные Жозе Моуриньо расположились на третьей позиции позади «Спортинга», в пассиве которого есть одно поражение.

Команды европейских чемпионатов, которые еще не проигрывали в национальных чемпионатах в сезоне 2025/26

  • Клаксвик (Фарерские острова): 23-4-0
  • Порту (Португалия): 14-1-0
  • Славия (Чехия): 13-6-0
  • Вардар (Северная Македония): 13-3-0
  • Бавария (Германия): 13-2-0
  • Фенербахче (Турция): 11-6-0
  • Тре Фиори (Сан-Марино): 11-3-0
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар): 11-1-0
  • Бенфика (Португалия): 10-5-0
  • Ла Фиорита (Сан-Марино): 8-6-0
По теме:
Трубин сыграл 99-й матч в карьере без пропущенных мячей
Фенербахче – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч Кубка Турции
Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария КИ Клаксвик Порту Славия Прага Вардар Скопье Фенербахче Тре Фиори Линкольн Ред Импс Ла Фиорита Бенфика статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Футбол | 22 декабря 2025, 17:47 3
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге

Именитый тренер отметил игру Проспера Оба, Матвея Пономаренко и Алиссона Сантаны

Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Футбол | 23 декабря 2025, 09:33 2
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо

Легенда киевлян продолжит работать в структуре клуба

Эффект Месси: как аргентинец оказал огромное влияние на Интер Майами и MLS
Футбол | 23.12.2025, 16:16
Эффект Месси: как аргентинец оказал огромное влияние на Интер Майами и MLS
Эффект Месси: как аргентинец оказал огромное влияние на Интер Майами и MLS
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Футбол | 23.12.2025, 09:17
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой
Футбол | 23.12.2025, 14:40
ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой
ВИДЕО. Жена Забарного похвасталась безупречной фигурой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
22.12.2025, 07:22
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 6
Футбол
Сборная Украины по футзалу уступила Португалии во втором спарринге
Сборная Украины по футзалу уступила Португалии во втором спарринге
21.12.2025, 23:25 7
Футзал
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
Украинский форвард забил и спас команду от поражения в испанской лиге
21.12.2025, 19:28
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 45
Футбол
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем