В европейских чемпионатах сезона 2025/26 осталось лишь десять команд, которые еще не потерпели ни одного поражения.

Среди клубов топ-5 лиг «Бавария» единственная, кто до сих пор не проиграл в национальном первенстве. В активе мюнхенцев 13 побед и две ничьи в 15 сыгранных турах Бундеслиги.

Подопечные Венсана Компани набрали 45 баллов и уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя – «Боруссию» Дортмунд – на 11 пунктов.

Среди других беспроигрышных команд выделим португальские «Порту» и «Бенфику», а также турецкий «Фенербахче». Интересно, что подопечные Жозе Моуриньо расположились на третьей позиции позади «Спортинга», в пассиве которого есть одно поражение.

Команды европейских чемпионатов, которые еще не проигрывали в национальных чемпионатах в сезоне 2025/26

Клаксвик (Фарерские острова): 23-4-0

Порту (Португалия): 14-1-0

Славия (Чехия): 13-6-0

Вардар (Северная Македония): 13-3-0

Бавария (Германия): 13-2-0

Фенербахче (Турция): 11-6-0

Тре Фиори (Сан-Марино): 11-3-0

Линкольн Ред Импс (Гибралтар): 11-1-0

Бенфика (Португалия): 10-5-0

Ла Фиорита (Сан-Марино): 8-6-0