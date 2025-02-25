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  4. Ищут усиление состава. На просмотре в Кремне находятся 8 игроков
Украина. Первая лига
25 февраля 2025, 17:26 |
40
0

Ищут усиление состава. На просмотре в Кремне находятся 8 игроков

Кремень готовится ко второй части сезона

25 февраля 2025, 17:26 |
40
0
Ищут усиление состава. На просмотре в Кремне находятся 8 игроков
ФК Кремень

«Кремень» в весенней части чемпионата будет бороться за выживание в Первой лиге. Команда рассчитывает усилиться за счет новых футболистов. В учебно-тренировочных сборах команды участвуют 8 потенциальных новичков.

Имена некоторых из них назвал футбольный журналист Дмитрий Венков. По его информации на просмотре в Кремне находятся Ян Каранга, Даниил Сидоренко и Владислав Игнатенко.

Ян Каранга играет на позиции центрального нападающего. Первую часть сезона 24-летний футболист провел в хмельницком «Подолье». Провел 12 матчей, в которых забил один мяч.

22-летний Даниил Сидоренко выступал за киевский «Локомотив». В первой части сезона сыграл четыре матча.

Владислав Игнатенко до июля 2024 года также выступал за «Локомотив». Последнюю половину года 24-летний футболист был без клуба.

Ранее сообщалось, что «Кремень» решил, продолжать ли участие в чемпионате ПФЛ.

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Кремень Кременчуг Дмитрий Венков учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: Telegram
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