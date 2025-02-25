Ищут усиление состава. На просмотре в Кремне находятся 8 игроков
Кремень готовится ко второй части сезона
«Кремень» в весенней части чемпионата будет бороться за выживание в Первой лиге. Команда рассчитывает усилиться за счет новых футболистов. В учебно-тренировочных сборах команды участвуют 8 потенциальных новичков.
Имена некоторых из них назвал футбольный журналист Дмитрий Венков. По его информации на просмотре в Кремне находятся Ян Каранга, Даниил Сидоренко и Владислав Игнатенко.
Ян Каранга играет на позиции центрального нападающего. Первую часть сезона 24-летний футболист провел в хмельницком «Подолье». Провел 12 матчей, в которых забил один мяч.
22-летний Даниил Сидоренко выступал за киевский «Локомотив». В первой части сезона сыграл четыре матча.
Владислав Игнатенко до июля 2024 года также выступал за «Локомотив». Последнюю половину года 24-летний футболист был без клуба.
Ранее сообщалось, что «Кремень» решил, продолжать ли участие в чемпионате ПФЛ.
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