Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кремень решил, продолжать ли участие в чемпионате ПФЛ
Украина. Первая лига
22 февраля 2025, 11:06 | Обновлено 22 февраля 2025, 11:07
450
0

Кремень решил, продолжать ли участие в чемпионате ПФЛ

Команда не собирается сходить с дистанции

22 февраля 2025, 11:06 | Обновлено 22 февраля 2025, 11:07
450
0
Кремень решил, продолжать ли участие в чемпионате ПФЛ
ФК Кремень

Как стало известно Sport.ua, ФК «Кремень», который после первой части сезона всем своим футболистам предоставил статус свободных агентов, точно доиграет перволиговое первенство до конца.

По имеющейся информации, 20 февраля «Кремень» возобновил тренировочный процесс и в расположении команды находится 12 игроков, которые защищали ее цвета прошлой осенью. Среди них есть и основные: Андрей Боровский, Назарий Пастернак, Андрей Савицкий, Дмитрий Прокопчук, которые не сумели трудоустроиться в других клубах.

На просмотре находится 13 футболистов, подавляющее большинство из любительских команд и молодежного состава «Кремня».

Сейчас подопечные Юрия Климовского 25 февраля начнут выступления в традиционном зимнем турнире на призы ассоциации футбола Полтавской области.

Ранее мы сообщали, что более десяти украинских команд имеют трансферный бан.

По теме:
На карту и наличными. Рассекреченна зарплата Герреро в Динамо
Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Буковина и Минай проводят спарринг. Стартовые составы
Кремень Кременчуг Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд ликвидация
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клара Таусон – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Теннис | 22 февраля 2025, 10:57 3
Клара Таусон – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Клара Таусон – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Дубае

Решающий матч в ОАЭ начнется 22 февраля в 17:00 по Киеву

Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Футбол | 21 февраля 2025, 20:42 16
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии

Георгий ежегодно будет получать 1.53 миллиона евро

Назван соперник для Челси. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 21.02.2025, 15:19
Назван соперник для Челси. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Назван соперник для Челси. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Саутгемптон – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 22.02.2025, 11:38
Саутгемптон – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Саутгемптон – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 22.02.2025, 06:45
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
20.02.2025, 13:29 3
Футбол
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
21.02.2025, 08:20 4
Бокс
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21.02.2025, 13:21 63
Футбол
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных
20.02.2025, 12:02 9
Футбол
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
20.02.2025, 14:06 43
Теннис
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
21.02.2025, 00:02 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
20.02.2025, 21:38 79
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем