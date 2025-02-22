Кремень решил, продолжать ли участие в чемпионате ПФЛ

Как стало известно Sport.ua, ФК «Кремень», который после первой части сезона всем своим футболистам предоставил статус свободных агентов, точно доиграет перволиговое первенство до конца.

По имеющейся информации, 20 февраля «Кремень» возобновил тренировочный процесс и в расположении команды находится 12 игроков, которые защищали ее цвета прошлой осенью. Среди них есть и основные: Андрей Боровский, Назарий Пастернак, Андрей Савицкий, Дмитрий Прокопчук, которые не сумели трудоустроиться в других клубах.

На просмотре находится 13 футболистов, подавляющее большинство из любительских команд и молодежного состава «Кремня».

Сейчас подопечные Юрия Климовского 25 февраля начнут выступления в традиционном зимнем турнире на призы ассоциации футбола Полтавской области.

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