Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил очень привлекательно предложение, сообщает El Nacional.

По информации источника, 54-летний специалист получил оффер из Саудовской Аравии от одного из клубов чемпионата. В предложенном контракте зарплата Пепа вырастет в несколько раз в сравнении с той, которую он получает в Манчестере.

В английском клубе верят в то, что Гвардиола выведет в команду из кризиса, потому решение о том, покидать команду или нет, остается за испанцем.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» занимает 4-е место турнирной таблицы АПЛ после 65 туров. Лигу чемпионов команда из Манчестера покинула на этапе 1/16 финала, уступив в двухматчевом противостоянии мадридскому «Реалу» с общим счетом 6:3.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Сити» нашли 2 замены Гвардиоле.