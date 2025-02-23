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Англия
23 февраля 2025, 18:56 | Обновлено 23 февраля 2025, 18:58
1082
3

Ключевой фактор. В Манчестер Сити нашли 2 замены Гвардиоле

Хаби Алонсо и Мичел рассматриваются руководством английского клуба

23 февраля 2025, 18:56 | Обновлено 23 февраля 2025, 18:58
1082
3
Ключевой фактор. В Манчестер Сити нашли 2 замены Гвардиоле
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает 2 замены для Пепа Гвардиолы, если тот покинет клуб летом, сообщает El Nacional.

По информации источника, ими являются главный тренер «Байера» Хаби Алонсо и коуч «Жироны» Мичел. Руководство английского клуба полностью доверяет Пепу, но специалист может сам принять решение о том, что ему нужно уйти из команды.

Ключевым фактором является попадание Лигу чемпионов: если «горожане» не квалифицируются в главный еврокубковый турнир, то вполне вероятно, что Пеп покинет Манчестер.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» занимает 4-е место турнирной таблицы АПЛ после 25 туров. Лигу чемпионов команда из Манчестера покинула на этапе 1/16 финала, уступив в двухматчевом противостоянии мадридскому «Реалу» с общим счетом 6:3.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Ман Сити» выбыл на длительный период.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 3
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ivankondrat96
Алонсо можливо і гарна кандидатура. Але там серед претендентів ще є Реал. А щодо Мічела є сумніви. Так, у минулому сезоні він створив команду-зірку. А от чи зможе із зірок зробити команду?
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+1
Prokop_Andriy
так спочатку говорили про Іреаолу з Борнмута, думай він більше би підійшов
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+1
Victor673256ua
Гвардіолі дійсно вже слід піти. Пеп та Ман Сіті дали один одному все що могли)
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0
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