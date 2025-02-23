Ключевой фактор. В Манчестер Сити нашли 2 замены Гвардиоле
Хаби Алонсо и Мичел рассматриваются руководством английского клуба
Руководство «Манчестер Сити» рассматривает 2 замены для Пепа Гвардиолы, если тот покинет клуб летом, сообщает El Nacional.
По информации источника, ими являются главный тренер «Байера» Хаби Алонсо и коуч «Жироны» Мичел. Руководство английского клуба полностью доверяет Пепу, но специалист может сам принять решение о том, что ему нужно уйти из команды.
Ключевым фактором является попадание Лигу чемпионов: если «горожане» не квалифицируются в главный еврокубковый турнир, то вполне вероятно, что Пеп покинет Манчестер.
В текущем сезоне «Манчестер Сити» занимает 4-е место турнирной таблицы АПЛ после 25 туров. Лигу чемпионов команда из Манчестера покинула на этапе 1/16 финала, уступив в двухматчевом противостоянии мадридскому «Реалу» с общим счетом 6:3.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Ман Сити» выбыл на длительный период.
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