Ключевой фактор. В Манчестер Сити нашли 2 замены Гвардиоле

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает 2 замены для Пепа Гвардиолы, если тот покинет клуб летом, сообщает El Nacional.

По информации источника, ими являются главный тренер «Байера» Хаби Алонсо и коуч «Жироны» Мичел. Руководство английского клуба полностью доверяет Пепу, но специалист может сам принять решение о том, что ему нужно уйти из команды.

Ключевым фактором является попадание Лигу чемпионов: если «горожане» не квалифицируются в главный еврокубковый турнир, то вполне вероятно, что Пеп покинет Манчестер.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» занимает 4-е место турнирной таблицы АПЛ после 25 туров. Лигу чемпионов команда из Манчестера покинула на этапе 1/16 финала, уступив в двухматчевом противостоянии мадридскому «Реалу» с общим счетом 6:3.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Ман Сити» выбыл на длительный период.