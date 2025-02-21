Может понадобиться операция. Защитник Ман Сити выбыл на длительный период

В лазарете «Манчестер Сити» пополнение. Защитник Джон Стоунз травмировался и может пропустить часть оставшегося сезона.

30-летний центральный защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Джон Стоунз получил травму бедра в матче 1/16 Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Игрок покинул поле на 8-й минуте. Ситуацию прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

«Джон Стоунз травмирован. Это сложная травма. В ближайшие дни мы узнаем, нужна ли ему операция или нет», – сказал Гвардиола.

В текущем сезоне Стоунз провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах. Забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Футболист недавно вернулся в строй после месячного отсутствия из-за травмы стопы.

Ранее сообщалось, что Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити».