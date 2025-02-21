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Англия
21 февраля 2025, 17:11 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:12
293
0

Может понадобиться операция. Защитник Ман Сити выбыл на длительный период

Джон Стоунз получил травму бедра

21 февраля 2025, 17:11 | Обновлено 21 февраля 2025, 17:12
293
0
Может понадобиться операция. Защитник Ман Сити выбыл на длительный период
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

В лазарете «Манчестер Сити» пополнение. Защитник Джон Стоунз травмировался и может пропустить часть оставшегося сезона.

30-летний центральный защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Джон Стоунз получил травму бедра в матче 1/16 Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Игрок покинул поле на 8-й минуте. Ситуацию прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

«Джон Стоунз травмирован. Это сложная травма. В ближайшие дни мы узнаем, нужна ли ему операция или нет», – сказал Гвардиола.

В текущем сезоне Стоунз провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах. Забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Футболист недавно вернулся в строй после месячного отсутствия из-за травмы стопы.

Ранее сообщалось, что Гвардиола намерен покинуть «Манчестер Сити».

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Джон Стоунз Манчестер Сити Пеп Гвардиола травма бедра Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Сергей Турчак Источник: Yahoo Sports
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