Ждет предложений. Гвардиола намерен покинуть Манчестер Сити

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола намерен покинуть клуб после окончания текущего сезона и ждет предложений от других клубов.

Журналист Хосеп Педрероль сообщил, что испанский наставник собирался уйти из Английской Премьер-лиги еще летом прошлого года. Гвардиола планировал возглавить сборную Англии, но на эту должность назначили немецкого специалиста Томаса Тухеля.

Главный тренер «горожан» решил остаться во главе английского клуба, потому что больше не имел никаких вариантов для продолжения карьеры. Журналист рассказал, что Пеп не изменил свои планы и по прежнему собирается завершить свою историю во главе «Манчестер Сити».

В последнем матче подопечные Гвардиолы уступили испанскому «Реалу» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов (1:3) и покинули турнир.

Ранее испанский специалист признался, что надеялся на Холанда, однако футболист плохо себя чувствовал и не вышел на поле.