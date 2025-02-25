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Лига чемпионов
25 февраля 2025, 17:19 | Обновлено 25 февраля 2025, 17:27
370
0

«Это невозможно». Президент УЕФА рассказал о новой ЛЧ и потолке зарплат

Чеферин доволен новой Лигой чемпионов

25 февраля 2025, 17:19 | Обновлено 25 февраля 2025, 17:27
370
0
«Это невозможно». Президент УЕФА рассказал о новой ЛЧ и потолке зарплат
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин доволен новым форматом Лиги чемпионов, в котором убрали групповой этап и появилась единая лига.

Функционер согласен с тем, что турнир мог бы стать еще более непредсказуемым, если бы в Европе ввели потолок зарплат по примеру североамериканских лиг, однако считает, что юридически это невозможно.

«Я слышал только позитивные отзывы от клубов о новой ЛЧ. Есть критики, которые высказываются в любой ситуации, но я оцениваю так, что 99% людей довольны новой Лигой чемпионов. Турнир стал еще более непредсказуемым, чем раньше, и это великолепно».

«Потолок зарплат? Мы обсуждали это с юристами и Европейским Союзом. Очевидно, что это невозможно», – сказал Чеферин.

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УЕФА Александер Чеферин Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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