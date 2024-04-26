Украина. Премьер лига26 апреля 2024, 17:21 |
1971
6
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
Олегу Гусеву исполнился 41 год
26 апреля 2024, 17:21 |
1971
6
Легендарный футболист «Динамо» Олег Гусев, входящий в тренерский штаб «бело-синих», накануне отпраздновал 41-й день рождения.
В обществе красавицы-жены Валерии динамовец посетил один из столичных ресторанов, фотографиями из которого поделился в соцсетях. Правда, кто был приглашен еще на праздник, помимо виновника торжества и его супруги, доподлинно неизвестно.
Отметим, что сегодня делегация «Динамо» отправилась в Днепр, где уже завтра, 27 апреля, сыграет против «Днепра-1» в рамках УПЛ.
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Комментарии 6
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А в чому «легендарність» Гусєва? Чи він в півфінал ЛЧ виходив, чи Кубок кубків брав, чи може за якимись статистичними показниками найкращий? Гарний гравець своєї епохи, але з не легендарний…
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страшне
Так а красавица где!?
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