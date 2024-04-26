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  4. ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 17:21 |
1971
6

ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой

Олегу Гусеву исполнился 41 год

26 апреля 2024, 17:21 |
1971
6
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
ФК Динамо. Олег Гусев

Легендарный футболист «Динамо» Олег Гусев, входящий в тренерский штаб «бело-синих», накануне отпраздновал 41-й день рождения.

В обществе красавицы-жены Валерии динамовец посетил один из столичных ресторанов, фотографиями из которого поделился в соцсетях. Правда, кто был приглашен еще на праздник, помимо виновника торжества и его супруги, доподлинно неизвестно.

Отметим, что сегодня делегация «Динамо» отправилась в Днепр, где уже завтра, 27 апреля, сыграет против «Днепра-1» в рамках УПЛ.

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Олег Гусев день рождения фото
Юрій Вишневський Источник: Instagram
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Комментарии 6
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johndow
А в чому «легендарність» Гусєва? Чи він в півфінал ЛЧ виходив, чи Кубок кубків брав, чи може за якимись статистичними показниками найкращий? Гарний гравець своєї епохи, але з не легендарний…
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+1
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Yevginarius
страшне
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-2
Mr Voevudskiy
Так а красавица где!?
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-5
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