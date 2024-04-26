ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой

Легендарный футболист «Динамо» Олег Гусев, входящий в тренерский штаб «бело-синих», накануне отпраздновал 41-й день рождения.

В обществе красавицы-жены Валерии динамовец посетил один из столичных ресторанов, фотографиями из которого поделился в соцсетях. Правда, кто был приглашен еще на праздник, помимо виновника торжества и его супруги, доподлинно неизвестно.

Отметим, что сегодня делегация «Динамо» отправилась в Днепр, где уже завтра, 27 апреля, сыграет против «Днепра-1» в рамках УПЛ.